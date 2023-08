La periodista Rosa Villacastín carga duramente contra Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez

Rosa Villacastín sentencia a Ana Rosa y Jorge Javier / Telecinco

Rosa Villacastín se encuentra en el punto de mira tras sus polémicas declaraciones en una entrevista para el diario 'The Objective' en las que ha hablado sobre los tintes políticos que han adquirido las carreras profesionales de sus excompañeros. Y es que, entre 1997 y 1998, Rosa Villacastín, Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez se convirtieron en los protagonistas de las sobremesas con su participación en el programa 'Extra Rosa'.

La que fuera una de las amistades más sinceras de la televisión hace más de dos décadas, ha pasado por muchos contratiempos desde el año 1997. A pesar de que en numerosas ocasiones los tres periodistas han demostrado respeto por sus antiguos compañeros, ha sido Rosa Villacastín quien ha roto su silencio y ha dicho todo lo que piensa sobre cómo han enfocado Quintana y Vázquez sus carreras televisivas, además de hablar sobre su actual relación.

La que es colaboradora del programa 'Lazos de sangre' ha confesado a 'The Objective' que en su opinión la cancelación de 'Sálvame' se debe a algunos tintes políticos en las entrañas del formato, además de asegurar que no son los únicos de Telecinco: "Ana Rosa es más política que los de 'Sálvame', aunque Jorge Javier es bastante político", comenzaba asegurando la periodista. Una Rosa de lo más tajante, señala que durante sus años compartiendo pantalla con Ana Rosa Quintana, era esta última quien trabajaba en su programa, y no al revés: "El programa era mío" recalca Villacastín.

Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana en 'Extra Rosa' / Agencias

"Puedes defender la homosexualidad sin la necesidad de esa agresividad"

Rosa Villacastín ha querido pronunciarse sobre el cierre de 'Sálvame' y las recientes Elecciones Generales: "Telecinco hacía una televisión de divertimento. No era ni política ni nada de nada. Primero se quitaron de en medio a Vasile. Es verdad que hacía una televisión que podría gustar o no, pero era endogámica. Empezaba el 'Sálvame' y todos los demás programas iban siguiendo a 'Sálvame'", comenzaba señalando para después resaltar que debido a la proximidad de las elecciones, "ya habían avisado de que lo iban a quitar. Pero yo creo que ni siquiera los directivos sabían que les iban a quitar. ¿Y quién va? Pues Ana Rosa" ha querido zanjar la periodista.

En lo relacionado a Jorge Javier Vázquez, Rosa Villacastín no ha querido dejarse nada en el tintero, y referenciando la famosa frase del escritor sobre su orientación sexual e ideología política, la presentadora ha criticado que "Se ha equivocado en la forma de mostrar su ideología. No es que sea de izquierdas, que lo es, sino en la forma de decir las cosas. Tú puedes defender la homosexualidad, lógicamente, y cómo no la va a defender él, pero sin necesidad de esa agresividad. No todo el mundo está preparado para ese choque, ni para que le digan eso. Yo creo que era innecesario". Acto seguido, Villacastín ha continuado resaltando lo que ya había expresado en otras ocasiones sobre el dominio e influencia que tenía Rocío Carrasco en Jorge Javier Vázquez, ha añadido que "se le ha subido mucho a la cabeza. El dinero, sobre todo, se le ha subido mucho a la cabeza", zanjaba Rosa en su entrevista.