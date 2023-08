Quién era y de qué falleció Angus Cloud, el famoso traficante de la serie 'Euphoria'

Angus Cloud fallecía el pasado 31 de julio / Redes

'Euphoria' despedía a uno de sus actores protagonistas este pasado 31 de julio. Angus Cloud, popularmente conocido como "Fezco" en su papel para la serie 'Euphoria', fallecía a los 25 años en casa de sus padres apenas una semana después de la muerte de su padre. El joven actor disparó su popularidad al interpretar a un joven traficante en uno de los proyectos más populares de la plataforma 'HBO Max', compartiendo elenco con actrices como Zendaya o Hunter Schafer.

Descubierto por la buscadora de talentos Eléonore Hendricks en las calles de Nueva York cuando trabajaba en un restaurante de "pollos y gofres", y sin apenas formación en el mundo de la interpretación, Angus Cloud convenció a la directora de casting de 'Euphoria', Jennifer Venditti, que no dudó en ponerlo frente a las cámaras. A pesar de que el joven pensaba que se trataba de "algún tipo de fraude", más tarde las cosas comenzaron a cobrar sentido: "Luego me trajeron nuevamente y me mostraron el papel, y tuvo más sentido. Porque en mi mente pensaba, ¿se fijaron en mí porque parezco que podría ser una estrella? Entonces digo, no, es porque parezco que podría ser un traficante de drogas", confesó el actor durante una entrevista.

Comunicado de la familia de Angus Cloud sobre su fallecimiento:



“La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida y lamentablemente perdió. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo. Angus… pic.twitter.com/4Q4Kccmtqw — Indie 505 (@Indie5051) July 31, 2023

Angus Cloud consiguió hacerse con la admiración de todo un equipo en muy poco tiempo, y durante dos temporadas coprotagonizó 'Euphoria' con Zendaya y Hunter Schafer. Ha sido el propio director Sam Levinson quien ha señalado que "no había nadie como Angus. Era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto. También luchó, como muchos de nosotros, con la adicción y la depresión", tras conocer la triste noticia.

Además de su papel en 'Euphoria', Angus Cloud dió vida a "Walker", un personaje secundario en 'North Hollywood', la historia de un joven skater que desafía los deseos de su padre. 'The line', un thriller de Ethan Berger en el que Angus Cloud interpreta a Robert Dewitt y se encarga de aportar el toque de humor al proyecto. Sin embargo, uno de sus últimos proyectos, con el que el joven actor recuperó el foco mediático, consistió en protagonizar el videoclip de 'MAMIII", una colaboración de Becky G y Karol G que cuenta con más de 75 millones de visualizaciones.

Una carrera prometedora que se ha visto truncada a la temprana edad de 25 años, pues la muerte de Angus Cloud ha causado una enorme tristeza entre su círculo más cercano y sus compañeros de profesión. El protagonista de 'Euphoria' dejó algunos proyectos pendientes, entre los que se encuentran una película de Ryan Fleck y Anna Boden titulada 'Freaky Tales' en la que Cloud compartía escena con Pedro Pascal; o una creación sin título de Universal Pictures en la que los monstruos tomarían la pantalla.

Actualmente, el Departamento de Policía de Oakland y la oficina forense del condado se encuentran inmersos en las causas de la muerte de Angus Cloud, quien luchaba públicamente con su salud mental. Fue el portal TMZ quien publicó que el departamento de Policía y los Bomberos de Oakland respondieron a una llamada al 911 realizada alrededor de las 11:30 horas del lunes por la madre de Angus Cloud, quien informó de una "posible sobredosis" y de que el joven actor no tenía pulso.

Y es que, hace apenas una semana del fallecimiento del padre de Angus Cloud, y ha sido el propio Departamento de Policía de Oakland quien ha comunicado que el joven actor atravesaba una etapa complicada en lo que a su salud mental respecta: "Una fuente cercana a la familia nos dice que Angus había estado luchando contra severos pensamientos suicidas después de regresar de Irlanda, donde enterraron a su padre". Sea como sea, el joven actor deja un enorme vacío en todas aquellas personas que pudieron conocerle.