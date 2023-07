La reina Letizia, al descubierto: todo sobre su cuenta 'secreta' de Instagram

La reina Letizia, usuaria de Instagram / Agencias

3 Se lee en minutos P. T.



La reina Letizia lo ha vuelto a hacer. La esposa de Felipe VI se encuentra bajo el punto de mira después de conocerse su afición por las redes sociales. Y es que, a pesar de que Victoria Federica ostente el título de influencer en la familia real, Doña Letizia podría ser usuaria de Instagram con una cuenta privada desde la que sigue muy de cerca la vida de algunos famosos. La familia real española siempre se ha caracterizado por tener una vida privada de lo más discreta, siendo la cuenta de Casa Real el único lugar donde se publican fotografías de los cuatro miembros de la familia.

Tal y como se ha podido conocer, la reina Letizia sería dueña de una cuenta privada en la sombra, con la que seguiria de cerca a sus ídolos. Ha sido la actriz Kate del Castillo quien ha revelado el secreto de Doña Letizia tras comentar la que fue su conversación privada durante la inauguración del Instituto Cervantes de Los Ángeles. La actriz, una de las protagonistas de 'La Reina del Sur', mostró su agradecimiento por haber sido invitada a tal evento en una televisión mexicana, además de recordar su encuentro con la reina de España.

Kate del Castillo aseguraba que Doña Letizia "es divina, además, una mujer increíble que me contó que cumplió años casi igual que yo. Somos de la misma edad y dijo que estaba viendo mi Instagram y le encanta todo lo que hago, así que fue muy divertido que me dijera que vio mi Instagram". Una confesión que hacía saltar las alarmas e inciaba una búsqueda exhaustiva para dar con el perfil de la monarca.

La Reina, en el Centro Cultural La Misericordia de Palma, para presidir el acto de clausura de la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, #AMFF2023.



➡️https://t.co/K4qsBTcl6H pic.twitter.com/5JVwdyo3Zs — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 30, 2023

De Kate del Castillo a María Hervás: las seguidoras de la reina Letizia

Noticias relacionadas

No ha sido la única, pues la actriz María Hervás, galardonada con el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2022 ha confesado que "le tengo una admiración personal más allá de que sea reina. Tuve la oportunidad a través de la Fundación Princesa de Girona de compartir una cena con ella y algunos momentos personales. Es una admiración de mujer a mujer, de ser humano a ser humano. Es una tipa valiente, culta, súper interesada. Yo recuerdo cuando la conocí que lo sabía todo de mí. Había hecho el ejercicio de informarme porque sabía que iba a cenar conmigo. Es maravillosa", comentó la actriz. Además, Hervás desveló la afición de la reina Letizia por las redes sociales, recordando que "me acuerdo que me habló de mi Instagram. Me dijo: 'Sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado".

A pesar de que por el momento no ha salido a la luz el nombre de la cuenta, con nombre y fotografía que jugarían al despiste, la cuenta con la que Doña Letizia sigue de cerca a sus ídolos y personas de interés se encuentra en el punto de mira. Y es que, en otros países es habitual que miembros de la realeza cuenten con perfiles en Instagram, como explican en la revista Lecturas, donde Rania de Jordania, Kate Middleton, Charlene de Mónaco o Mette Marit de Noruega cuentan con millones de seguidores.