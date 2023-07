Ana Rosa Quintana lanza un dardo a Pedro Sánchez / Telecinco

Ana Rosa Quintana es conocida por no tener pelos en la lengua a la hora de hacer públicas sus múltiples opiniones y declaraciones en la tertulia mañanera que cuenta con su nombre propio. Sin embargo, esta no es una de esas veces, pues la presentadora se encuentra en boca de todos tras su íntima confesión sobre el aire acondicionado que tiene en su domicilio. Todo sucedió cuando el programa contactó en directo con Ana Torredillos para adelantar el que sería uno de los temas del día: los efectos adversos del aire acondicionado.

Al hacer referencia sobre el alto coste de tener este tipo de dispositivos en nuestros hogares, Ana Rosa Quintana quiso puntualizar cuál es su situación personal en casa, dejando claro que en las últimas semanas no sale de su habitación debido a una razón de peso. La conductora de Telecinco confesaba que sólo dispone de aire acondicionado en su habitación, por lo que pasa la mayor parte del día en ella: "Yo lo tengo y suelo ponerlo a 24 o 25 grados. Solo lo tengo en un sitio. Me paso la vida en mi habitación, en el resto de al casa la verdad es que no tengo" señalaba ante sus compañeros.

Ana Rosa explica por qué "splo" tiene un aparato de aire acondicionado en su casa de Madrid: "No ha hecho falta" https://t.co/Rzg6B5Qwvh — Telecinco (@telecincoes) July 19, 2023

"Gracias a Pedro Sánchez estoy aquí el mes de julio"

Sin embargo, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' aprovechaba esta intervención para explicar el por qué de su aire acondicionado expresamente en la habitación principal: "No tengo porque no ha hecho falta, porque no suelo estar el mes de julio aquí, en Madrid..." comenzaba explicando Quintana. Una explicación que traía consigo un dardo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hacer referencia a las inminentes elecciones este 23 de julio: "Gracias a Pedro Sánchez estoy aquí en el mes de julio" sentenciaba Ana Rosa.

Un debate entorno al aire acondicionado, en el que la conductora no quiso perder la oportunidad de pronunciarse sobre la fecha de estas próximas elecciones generales. Sin embargo, el tema volvía a su lugar de origen y Ana Rosa Quintana dejaba claro que no es partidaria de activar el aire acondicionado en su máxima potencia: "A mí me molesta mucho el aire acondicionado fuerte, me molesta horrores y es fatal para la garganta" dijo de forma contundente para cerrar esta inesperada conversación.