Shakira regresa a España tras una escapada de diez días por Europa: todo lo que se sabe

Shakira regresa a España tras su viaje por Europa / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Shakira ha aterrizado este lunes 17 de julio en España tras más de 12 días recorriendo Europa y tratando de compaginar algunos compromisos profesionales con sus planes personales de la mano de sus amigos más cercanos. La colombiana ha vivido una escapada de lo más mediática en la que ha estado rodeada de caras conocidas, haciendo incluso saltar las alarmas por su complicidad con el jugador de la NBA Jimmy Butler.

Ha sido en el aeropuerto catalán Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde la cantante ha sido vista acompañada de sus hijos Milan y Sasha, y su hermano Tonino, aunque no ha querido dar declaraciones. Y es que, desde el día 5 de julio, cuando Shakira dejaba a sus hijos con Gerárd Piqué para acudir a la Semana de la Alta Costura en París junto a su amiga Camila Cabello, no ha parado de viajar por Europa.

Shakira sale a cenar con un jugador de la NBA

En París también quiso sorprender a unas fans que iban vestidas de sirenas en honor a su último tema, junto a Manuel Turizo: "Decidí pasarme y sorprender a mis fans cuando escuché que había otra sirena en París. ¡Muchas gracias chicos por todo el amor y el apoyo!" aseguraba la artista. A su vez, la colombiana no ha perdido la oportunidad de acudir a Londres para visitar el estudio de grabación de David Stewart, en el que preparan un nuevo sencillo, tal y como ha asegurado.

Noticias relacionadas

Sin embargo, éste no fue el único plan que la artista llevó a cabo en Londres, donde también aprovechó para salir a cenar con Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat de la NBA, con quien pasó más de 3 horas según informa The Daily Mail. Además, Shakira acudió a una fiesta privada que organizaba una revista de moda en Chiltern Firehouse, uno de los clubes más exclusivos de la ciudad, donde sonó su canción 'Hips don't lie' y la colombiana no dudó en ponerse a bailar.

Un viaje de lo más mediático que la protagonista terminaba acudiendo al All England Lawn Tennis and Croquet Club para disfrutar de la semifinal de la copa Wimbledon, en la que Carlos Alcaraz se hizo con la victoria frente al ruso Daniil Medvédev. Fue este domingo 16 de julio cuando la cantante regresaba a España para reencontrarse con sus hijos, su hermano y su abogado, y poner así rumbo a su residencia en Esplugues de Llobregat.