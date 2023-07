Así llaman los hijos de Gerard Piqué y Shakira a la pareja de su padre, Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía / Redes

Gerard Piqué y Clara Chía atraviesan uno de los mejores momentos en lo que a su relación sentimental se refiere, pues la pareja ya no esconde su amor ante las cámaras y comparten momentos rodeados de familia y amigos. Sin embargo, sí que hay alguien de quien la pareja prefiere esconderse, por petición de la propia Shakira y las cláusulas del acuerdo de divorcio entre la cantante y el exfutbolista, que prohíben estar en un mismo lugar a los pequeños y a la pareja de su padre.

Es por eso que la relación entre Milan y Sasha y la propia Clara Chía, es apenas inexistente. En un intento de proteger a los menores de las posibles idas y venidas en las relaciones sentimentales de su padre, la colombiana prohibió la convivencia de ambos hasta que la relación no se formalice como tal. A pesar de que el exfutbolista esté cumpliendo esta cláusula del convenio tal y como Shakira ordenó, los pequeños sí saben de la existencia de Clara Chía.

Los menores se refieren a ella como "la empleada de papá"

Si bien conocen a la joven de 22 años, no saben que es la pareja de su padre desde hace meses. Milan y Sasha saben que Clara trabaja en Kosmos, la empresa de su padre, desde hace años. Es por eso que, tal y como cuentan varios medios latinoamericanos, así como el periódico ABC, los menores se habrían referido a Clara Chía en varias ocasiones como "la empleada de papá”.

No es la única que tiene un apodo de lo más curioso, pues ya se supo hace meses, que los padres del exfutbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué, se referían a ella como "bruja", siendo esta la razón por la que la colombiana colocó una figura en el balcón de su casa. Lo que está claro es que la relación entre Shakira y la pareja no parece mejorar, y por el momento la cantante no quiere que sus hijos compartan tiempo con la mujer que ahora ocupa el corazón de su padre.