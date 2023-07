Bertín Osborne será abuelo a la vez que padre: Claudia Osborne espera su segundo hijo

Bertín Osborne será padre y abuelo a la vez / Agencias

Apenas unos días después de conocerse que Bertín Osborne será padre por sexta vez junto a la que ha sido su pareja durante apenas unos meses, Gabriela Guillén, se ha conocido que su hija menor Claudia Osborne se encuentra embarazada de su segundo hijo. Tanto Gabriela (32 años), como Claudia (34 años) esperan un bebé que nacerá con apenas unos meses de diferencia. Dos nuevos integrantes para la familia Osborne, para los que Bertín será padre y abuelo respectivamente.

Tal y como adelanta la revista Vanitatis en exclusiva, Claudia Osborne estaría embarazada por segunda vez junto a su pareja José Entrecanales, con quien ya tiene una hija en común llamada Micaela desde hace algo más de un año. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que la criatura "nacerá a principios del próximo año" ya que Claudia Osborne se encuentra "embarazada todavía de pocas semanas". Una noticia que únicamente conocería su círculo más cercano y que ha visto la luz días después de conocerse la sexta paternidad de Bertín Osborne a los 69 años.

Dos bebés con futuros muy diferentes

La hija del cantante contrajo matrimonio en octubre del año 2021 con el presidente de Acciona, y desde hace una temporada residen en Australia. Sin embargo, Claudia Osborne y José Entrecanales habrían regresado a España recientemente con motivo del segundo embarazo de la hija de Bertín Osborne. Sin embargo, los bebés que llegarán en unos meses a la familia de Bertín Osborne no se encuentran en las mismas condiciones. Mientras que Claudia Osborne y su marido se encuentran felices y unidos ante la llegada de un segundo bebé, Gabriela Guillén tiene claro cómo quiere vivir su maternidad.

La joven modelo y empresaria aseguró que "estoy agotada y necesito trabajar porque tengo un hijo que mantener, y me tiene a mí", dejando entrever que será la única responsable de la criatura. Confesando que ya tiene un nombre escogido para el fruto de su amor con Bertín Osborne, Gabriela Guillén señaló que el padre del bebé no decidirá nada que tenga que ver con el embarazo: "No, es mi hijo y ya está", sentenció la protagonista ante los medios de comunicación.