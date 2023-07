Támara Gorro sufre un accidente con una moto de agua durante sus vacaciones en Ibiza: "Pudo ser muy grave"

Tamara Gorro cuenta con 2 Millones de seguidores en sus redes sociales / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Tamara Gorro, quien se encuentra inmersa en un verano de película junto a sus hijos en Ibiza, ha compartido una de las experiencias más traumáticas de su vida a través de sus redes sociales. La influencer tomó la decisión de mudarse a la isla del momento a principios de este verano y hacerse con una vivienda propia que decora y pone a punto cada día a través de su perfil de Instagram. A pesar de que la gran mayoría de sus anécdotas son el reflejo del que está siendo uno de los mejores veranos de su vida, Tamara ha hecho público un episodio traumático con una moto de agua.

Tras compartir unos vídeos junto a su fisioterapeuta, la influencer señala que le ha pasado algo que entenderemos más tarde: "Tengo la gran suerte de estar con el mejor fisio. Tiene una explicación", comenzaba explicando la protagonista. Y es que, Tamara Gorro publicaba vía Instagram stories el susto que vivió hace tan solo unos días: "Antes de ayer tuve un accidente con una moto de agua, pero 'heavy'. Me encantan las motos de agua, las cojo normalmente, pero tuve un accidente con Vanessa" aseguraba la creadora de contenido visiblemente afectada.

"Quiero deciros que esto no es un juego. El agua es cemento"

Noticias relacionadas

Dejando claro que la visita a su fisioterapeuta no había sido casual, sino que tenía que ver directamente con el accidente sufrido en el agua, Tamara Gorro relata las secuelas que le han dejado el incidente con una moto de agua: "Me reventé, de hecho Rubén me ha dicho que tenía el cráneo, la rodilla, la pierna y el cuello fatal. No podía mover el cuello, pero estoy bien. Pudo ser muy grave" señala la influencer a sus más de 2 millones de seguidores.

Un susto que podría haber puesto en juego el verano de Tamara Gorro, quien se deja ver de lo más feliz y relajada junto a sus hijos y amigos en Ibiza, tras uno de los años más complicados de su vida. La colaboradora ibicenca de 'Y ahora Sonsoles' terminaba su comunicado dando un valioso consejo a su audiencia más fiel: "Quiero deciros que esto no es un juego. No hicimos el loco, pero vino una ola y nos dimos con el agua. El agua es cemento, y con las actividades acuáticas hay que tener mucho cuidado. Yo estoy bien pero puede ser peligroso", zanjaba Tamara Gorro vía Instagram stories.