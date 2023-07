Bertín Osborne espera su sexto hijo a los 69 años / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Las alarmas saltaban con la inesperada noticia de la que será la sexta paternidad de Bertín Osborne junto a su pareja Gabriela Guillén de 32 años. Una noticia que no solo ha pillado por sorpresa a la audiencia, sino que también ha sido un completo imprevisto para el presentador, quien asegura que "no es un niño buscado ni deseado". El cantante espera su sexto hijo a los 69 años y a pesar de no ser un bebé buscado, ha señalado que "no le faltará de nada", según informa la revista Semana.

Bertín Osborne acumula propiedades desde hace años

La llegada de un nuevo bebé implica una serie de cuidados y gastos, algo que no supondrá un problema para Bertín Osborne, quien acumula un patrimonio millonario con sus empresas y propiedades. Y es que, además de una exitosa carrera como cantante y presentador de diversos programas de televisión, Bertín Osborne acumula una fortuna lejos de la esfera pública.

Una herencia que ahora se dividirá entre sus seis hijos el día en que Bertín Osborne no esté: Alejandra, Eugenia, Claudia, Kike, Carlos y el futuro hijo junto a Gabriela Guillén. El presentador es propietario de 'Corporativa Eucanor', una empresa dedicada al mundo del espectáculo y la industria musical en la cual figura como único socio desde que la fundó en 2009 y con la que acumula una fortuna de más de 4 millones de euros.

Crooner 2016 SL es otro de los negocios propiedad de Bertín Osborne, destinada a la gestión de espectáculos, regencia de bares o explotación agropecuaria, según informa Semana. La tercera empresa que cuenta con Bertín Osborne como socio único es 'Bodegas Conde de Donadío de Casasola', a pesar de que no ha reportado beneficios al presentador en los últimos años.

Una hacienda del siglo XVIII valorada en 8 millones de euros

Además de estos negocios, el que será padre a los 69 años cuenta con inversiones financieras valoradas en varios millones de euros, que le aportan beneficios constantemente. Bertín Osborne cuenta con otras dos empresas millonarias que generan beneficios al presentador: Mediterranean Eco Food SL, distribuidora de aceite y productos ibéricos, y un negocio de bodegas llamado Striang 3000 SL. Por último, la fundación Bertín Osborne de la cual su exmujer Fabiola Martínez figura como presidenta y con la que ayudan a niños con problemas cerebrales.

A parte de las empresas, negocios o sociedades en las que Bertín figura como pilar fundamental, el futuro padre de seis hijos cuenta con una hacienda del siglo XVIII de más de 50 hectáreas valorada en 8 millones de euros. Allí cuenta con un gran terreno lleno de olivares, que también generan beneficio al cantante, y planea convertir una parte de la propiedad en un complejo hotelero con el que aumentar su patrimonio. Un sinfín de propiedades que harán de la herencia destinada a sus cinco -ahora seis- hijos, un patrimonio millonario.