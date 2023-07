Esta famosa cantante tiene 32 multas por no limpiar la acera de su casa

Taylor Swift en ’The ERAS Tour’ / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Una de las voces más importantes a nivel global ha sido multada con más de 3.000 dólares por acumular basura en la puerta de su casa. Se trata nada más y nada menos que de la protagonista de 'The ERAS Tour', que aterrizará en Madrid en 2024 para deleitar a sus fans con su último álbum durante su gira internacional por Europa. Taylor Swift actuará en el nuevo estadio Santiago Bernabéu, tras el éxito de 'Midnights', que congregará a sus seguidores españoles el 30 de mayo del próximo año.

A pesar de que la vida profesional de Taylor Swift atraviese uno de los mejores momentos, la cantante tiene más de un frente abierto en lo que a su vida personal se refiere. Y es que, el Departamento de Limpieza de Nueva York, ciudad en la que reside la protagonista, ha impuesto más de una treintena de multas a la intérprete. La casa que Taylor Swift adquirió en el año 2017 en el número 153 de la Calle Franklin por 18 millones de dólares en el barrio de Tribeca, ha sido multada 32 veces por acumular basura y suciedad en el exterior de su vivienda.

"Está más centrada en su gira multimillonaria"

Noticias relacionadas

Es por eso que Taylor Swift se enfrenta a una sanción de más de 3.000 dólares por no mantener en buenas condiciones las aceras de su domicilio según los registros de Nueva York. Con un patrimonio de más de 500 millones de dólares, ni la artista ni sus abogados consiguieron recurrir las multas recibidas entre 2018 y 2023 por tirar la basura de forma inadecuada y no limpiar las aceras de su propio domicilio.

En una de las citaciones se puede leer que la cantante acumulaba en el exterior de su casa "montones de periódicos, botellas, cartones, servilletas y envoltorios y contenido disperso de ceniceros y cartones de cigarrillos" entre otras cosas. Además, The Post recoge las declaraciones de un vecino del barrio, quien asegura que "a ella no le importa dejar la basura fuera. Creo que está más centrada en su gira multimillonaria que está llevando a la quiebra a todos sus fans", agregó el joven. Sea como sea, la cantante se ha ganado una mala reputación tras el incidente en la puerta de su casa, a pesar de que algunos fans aseguran que no ha sido ella: "Probablemente sean los fans que la esperan y fuman mientras se aburren. ¡Ni siquiera fuma!" señalaba una de sus fans tras lo ocurrido.