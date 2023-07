Ángel Garó desvela a quién votará en las elecciones: "Soy homosexual y de derechas"

Ángel Garó se sincera sobre sus preferencias políticas / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Apenas dos minutos de vídeo ha necesitado Ángel Garó para incendiar las redes sociales y tener a cientos de personas hablando sobre sus polémicas declaraciones sobre política, apenas unas semanas antes de las elecciones generales. El que es considerado humorista, comenzaba confesando "soy homosexual y soy de derechas" para lanzar un dardo al colectivo LGTBIQ+ en unas fechas sumamente señaladas para esta comunidad a la que el propio protagonista confiesa pertenecer.

Ángel Garó señala al comienzo del vídeo que le hace "mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad? Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio", dejando claro que se encuentra informado sobre la situación que vive el colectivo LGTBIQ+ a día de hoy. Tal es su enfado con la izquierda política que confiesa no entender el "tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco" continúa el tertuliano en su publicación.

☑️ ÁNGEL GARÓ



Por su vídeo criticando a la izquierda española



👉 "Podemos, manada de sinvergüenzas"

👉 "Yo soy homosexual y soy de derechas" pic.twitter.com/WoZetkAkhF — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) July 3, 2023

Ángel Garó pide a sus seguidores que "tengan cojones" estas elecciones

Noticias relacionadas

Catalogando de indignos a algunos partidos políticos, Garó apunta que "los izquierdistas tienen contestaciones para todo. Yo a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos. Porque vamos, Podemos es que es… Lo mejor que hizo es cortarse la coleta el otro" sentencia el humorista sobre el que fuera líder de Podemos. Y es que, Ángel Garó parece no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de política, y carga contra los partidos izquierdistas con frases como "manada de sinvergüenzas" o "progresismo lo llaman", aclarando una vez más que él se considera "homosexual, y a mucha honra".

Unas polémicas declaraciones que no dejan indiferente a nadie, pues a menos de tres semanas de las elecciones generales, el contundente mensaje del humorista ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, tanto a favor como en contra de lo mencionado anteriormente. Un discurso por parte del humorista que terminaba rogando por el voto a la derecha, y desprestigiando una vez más a los partidos liberales: "Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina", zanjaba Ángel Garó.