Kiko Hernández y Fran Antón: escapada romántica a París antes de su boda

Kiko Hernández atraviesa una de las etapas más felices a nivel personal desde que hizo pública su relación con el actor Fran Antón en los platós de Mediaset. Ahora que ya han confirmado su enlace matrimonial en Melilla a finales de este verano, y que el final de 'Sálvame' ha dejado a varios de sus colaboradores -entre ellos Kiko Hernández- en manos de Netflix España, el colaborador ha querido escaparse unos días a una de las ciudades más románticas con su pareja.

Adelantando la que será su luna de miel, Kiko Hernández y Fran Antón han querido comenzar este verano haciendo una visita a París y compartiendo todo por medio de sus redes sociales, algo que hace unos meses hubiera sido impensable. Desde la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame o el campo de Marte, hasta rincones parisinos que la pareja ha descubierto en su escapada.

Kiko Hernández y Fran Antón planean aumentar la familia

Y es que, qué mejor forma de celebrar la relación que hasta hace nada permanecía en la privacidad, con un romántico viaje a París a menos de dos meses una boda en la tierra natal del actor, Melilla. Tal ha sido el cambio de actitud de Kiko Hernández, que no ha dudado en asegurar que se debe en parte a la fuerza y el ánimo que le brinda su pareja Fran Antón: "He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre para mis hijas, y esa persona se llama Fran Antón", con quien no duda en aumentar la familia lo antes posible.

Sea como sea, está claro que Kiko Hernández y Fran Antón viven una relación en la que la ilusión y el amor son factores clave, y así lo dejan ver a través de las fotografías que ellos mismos comparten en sus redes sociales. Ahora que 'Sálvame' se muda a Netflix, Kiko Hernández comienza una nueva etapa en la que seguro uno de sus pilares fundamentales es su prometido Fran Antón.