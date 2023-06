Shakira recuerda el peor momento de su divorcio: "Pensé que no sobreviviría a tanto"

Shakira se sincera sobre el peor momento de su divorcio / Agencias

Han pasado ya varios meses desde que Shakira y Gerard Piqué decidieron poner fin a su relación sentimental. Una relación que no ha terminado de la manera en que tanto ellos como su entorno hubieran querido, pues desde que se hizo pública la decisión de la pareja ambos han vivido un sinfín de turbulencias. Desde una supuesta infidelidad, hasta disputas en forma de versos, pasando por enfrentamientos que colocaban a sus hijos Milan y Sasha en el punto de mira.

Todavía a la espera para su traslado a Miami, Shakira ha concedido una entrevista a la revista People en español, en la que hace un repaso de los momentos más complicados de la mediática separación. Dejando clara la importancia que han tenido sus padres a lo largo de toda su vida, pero especialmente en los meses tan complicados que la cantante está dejando atrás, Shakira resalta su unión con ellos: "Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo".

Y es que, William Mebarak, el padre de la colombiana, puso rumbo a España nada más conocer la decisión de Shakira de divorciarse del que ha sido su pareja desde hace más de 12 años. En palabras de la intérprete, ella estaba "consumida por la tristeza" y su padre acudió en su rescate. Sin embargo, Mebarak sufrió un accidente durante la primera comunión de su hijo mayor, que supondría un problema de salud a largo plazo: "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", asegura Shakira en su entrevista con People.

Shakira ve la relación de sus padres como un "ejemplo de amor"

Una situación de máxima desesperación para Shakira, envuelta en uno de los divorcios más mediáticos de la historia, y con uno de sus pilares fundamentales ingresado en la UCI: "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", continúa la colombiana en sus declaraciones.

Pese a las complicaciones que la salud de su padre atravesó en los meses pasados, William Mebarak pudo recuperarse tal y como explica Shakira, y celebrar así su 91 cumpleaños rodeado de su familia y amigos: "Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y un personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza” añade la cantante.

Aunque su relación con Gerard Piqué haya terminado en tragedia, Shakira considera que la de sus padres es todo un ejemplo "de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", y el vivo reflejo del sueño, tanto para ella como para sus hijos Milan y Sasha. Tras numerosos meses de caos e incertidumbre, parece ser que Shakira va recuperando la estabilidad en su vida, aunque no puede evitar acordarse de los difíciles momentos a los que tuvo que enfrentarse.