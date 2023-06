Mayka Rivera, ex-concursante de 'La Isla de Las Tentaciones, habla sobre su vínculo con Risto Mejide

Mayka Rivera aclara cómo es su relación con Risto Mejide / Mtmad

Risto Mejide y su última novia, Natalia Almarcha, habrían puesto fin a su relación hace apenas unos días. A pesar de que los motivos todavía se desconocen, muchos han sido los rumores que rodean a la ex-pareja en las últimas horas, tratando de descifrar la causa de la separación. Ha sido el periodista Abel Planelles, muy conocido en Tik-Tok, quien ha adelantado que podría ser Mayka Rivera, una de las participantes de 'La Isla de Las Tentaciones', la causa de esta mediática ruptura.

Según el periodista y tiktoker, y coincidiendo con alguna de las declaraciones que la propia Natalia Almarcha publicó en sus redes sociales, Risto Mejide podría haber intercambiado una serie de mensajes subidos de tono con alguien. Los rumores apuntan a que esas conversaciones pertenecen a Mayka Rivera, quien no ha dudado en pronunciarse mediante su canal de Mtmad.

Y es que, los rumores alrededor de este posible 'affair' llegaron en un momento clave para la influencer, que habría puesto fin a su relación con Alejandro Bernardos después de dos años juntos. Contundente y asegurando que es la "única versión" de la historia, Mayka ha querido sincerarse sobre su relación con Risto Mejide: "Estaba en casa tan tranquila y de repente me empiezan a llegar vídeos de TikTok. Mis amigas y la gente que me conocen preguntaban que si esto era verdad. En el vídeo salía que yo había sido el motivo de la ruptura de Risto y Natalia", cuenta la influencer.

Mayka afectada: "No sabéis el daño que hacéis"

La joven de 28 años ha asegurado no haber mantenido ninguna conversación con el publicista: "Yo jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram. No he hablado en mi vida con él. Estoy cansada de que la gente siempre me esté relacionando con todo el mundo, sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis", quiso señalar la ex-concursante de 'La Isla de Las Tentaciones'.

Visiblemente afectada por la situación vivida los últimos días, Mayka resalta que "a esa persona se le está acusando de que le ha sido infiel a Natalia. Él tiene hijos... Hacéis daño a la gente. De verdad, no le quiero dar más bola a esta tontería..", desmintiendo así todos los rumores sobre una posible conversación subida de tono entre Risto Mejide y ella.

Unas sinceras declaraciones que terminan con la protagonista de toda esta historia afirmando que será ella quien comunique cualquier tipo de relación sentimental en su vida: "Lo único que hago es pasar de todo esto. Siempre que se me relaciona con alguien lo desmiento en MTMAD. Cuando yo tenga algo con alguien seré la primera en decirlo".