“Importante deterioro cognitivo'', el impactante mensaje de Terelu sobre María Teresa Campos

Hace apenas un mes, Terelu Campos se pronunció sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos. Después de casi dos años alejada de la televisión más allá de diferentes intervenciones ocasionales, la hija mayor de la periodista escribió una nueva entrada en su blog de la revista Lecturas en la que habla de su estado de salud: "Ya no puede decidir por ella misma".

"Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma", aseguró la presentadora el pasado mes de mayo, y añadióm que le llena de orgullo que sus compañeros de Telecinco le pregunten por ella: "Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano".

Además de esta declaración, la actual presentadora de 'Sálvame' también elogió a su madre por haber sido de la "más progresista del mundo” en su carrera profesional: "Ella ha abanderado el feminismo y ha luchado por las mujeres. Cuando decían que hacía un programa para marujas lo que realmente hacía era un programa para educar y concienciar que había que respetar a las mujeres que trabajaban en sus casas.

Terelu Campos habla de nuevo sobre la salud de su madre

Aunque ha asegurado muchas veces que no le gusta comentar el tema, Terelu Campos ha hablado de nuevo con la revista Semana y ha confesado que la mujer de 82 años ''tiene un deterioro cognitivo importante''. También ha explicado que su hermana y ella intentan protegerla del 'mundo exterior' y que han decidido no contarle la noticia del fin de Sálvame, ya que no saben cómo va a reaccionar.

En estos momentos, la exmujer de Alejandro Rubio se conforma con aprovechar los pequeños momentos junto a su madre: sentarse a su lado, cogerle la mano, acariciarla con mucho cariño, etc.