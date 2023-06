Antonio David Flores y Marta Riesco

D. M.



Marta Riesco volvía a convertirse en protagonista por decisión propia. La que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa', despedida de la productora Unicorn Content a finales del pasado mes, comunicaba hace unos meses su ruptura con Antonio David Flores.

A través de sus historias de Instagram, Riesco anunciaba el fin de su relación con el exguardia civil. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", ha escrito mencionando directamente el nombre de usuario de su ya expareja.

Meses después vuelve a arremeter y a utilizar las redes sociales para lanzar nuevos mensajes. En este caso mensajes para Antonio David Flores. Desde que hace unos meses se hacía oficial su ruptura en redes sociales son varios los stories que no ha dejado de publicar Marta Riesco en su cuenta de Instagram arremetiendo contra su ex pareja. Unas actitudes que no sorprenden después de saber que la reportera se caracteriza por no tiene pelos en la lengua y lejos de mantenerse en silencio no duda en dar siempre su versión de los hechos en los que se ve envuelta.

La confesión en redes sociales

La ex reportera aseguraba en redes sociales que el exguardia civil le traicionaba mientras intentaban retomar su relación sentimental. Desaparecía sin decir nada y se llevaba todas sus pertenencias con él, "Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", publicó en la red social.

Además, también hacía saber públicamente ya no solo este problema con su expareja, sino que, además ha arremetido con el padre de David Flores por haberle dejado sin ingresos económicos tras la publicación de su libro: "Mi pareja me dice que no va a firmar el consentimiento de este libro porque no le dejaba en buen lugar en muchas ocasiones, por lo tanto, me quedé sin editorial» y añadió: «Quiero que sepáis que mis ingresos son exclusivamente de mis redes sociales porque al estar de alta de autónoma no estoy cobrando el paro".

David Flores no se pronuncia

A pesar de las confesiones de Riesco en redes sociales, David Flores no se ha pronunciado sobre nada. La colaboradora ha asegurado en redes sociales que "Espero, y de verdad estoy convencida de que así va a ser, que mi expareja va a dar la cara por mí y va a decir que todo lo que he dicho es cierto", confesó.

Esta confesión parece ser que quedará en el aire. El excolaborador no se ha pronunciado públicamente sobre ninguna de las acusaciones en las que se ha visto envuelto, e incluso, no se ven intenciones de que se pronuncie en ningún momento.