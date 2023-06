Ana Mena incendia las redes con su nuevo single en italiano: 'Acquamarina'

Agencias

Ana Mena lo ha vuelto a hacer. Esta vez junto al rapero Gué, con quien ha unido fuerzas para lo que parece ser una de las canciones que va dominar estos meses de verano. 'Acquamarina' es el nombre del nuevo sencillo con el que Ana Mena ha debutado de nuevo al ritmo del pop nostálgico que tanto caracteriza su estilo musical.

Una vez más, la malagueña hace uso del italiano para lanzar un tema que mucho tiene que ver con su último álbum 'Bellodrama', un exitoso proyecto cargado de emociones y significado para la protagonista.

Como ya ha demostrado en varias ocasiones, a Ana Mena no hay un estilo que se le resista. Y es que, la intérprete parece encontrarse cómoda en más de un registro: del pop a las baladas, pasando también por la bachata o el reggaetón. Esta vez Ana Mena toma distancias con los ritmos comerciales presentes en 'Bellodrama' y regresa a un pop nostálgico que ya enamoró a sus seguidores alrededor del mundo.

Poco tiene que ver con las canciones que parecen reinar cada verano en España, pero Ana Mena sabe como calar en su audiencia con un estilo propio y diferenciado. En esta ocasión, la malagueña ha querido contar con Gué para complementar su sensual tono con la potencia de una voz como la del rapero transalpino.

Temas como 'Love' o 'Gelosa' ya triunfaron en Italia durante su lanzamiento, por lo que no supondrá una sorpresa para nadie si ocurre lo mismo con 'Acquamarina'. Sin embargo, todavía no sabemos si la artista creará o no una versión en castellano para este sencillo como ya hizo con otros de su éxitos.

Con una cola de sirena y sobre una moto acuática, Ana Mena ha demostrado ser la Halle Bailey del panorama nacional en el videoclip de 'Acquamarina'. Convertida en tal ser mitológico, Ana Mena comienza cantando mientras mira al horizonte hasta que, una vez en la orilla, recupera sus piernas y lo hace sobre la arena. Sea como sea, está claro que este 2023 es un año cargado de éxitos para Ana Mena, quien no parece tener límites musicalmente hablando.