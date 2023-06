El humorista Quequé estalla contra Pitingo tras su acercamiento a Vox: "Te falta comprensión lectora"

Quequé y Pitingo protagonizan una acalorada discusión en Twitter

Cada vez es más usual ver a algunos famosos despellejarse por Twitter sin ningún tipo de compasión ni reparo por hacerlo públicamente. Esta vez se trata de una acalorada discusión entre el humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, y el cantante Pitingo. Una discusión provocada por el acercamiento del artista al partido político Vox, que parece haber desatado todo tipo de opiniones, e incluso insultos como "cobarde" o "racista" por parte de los protagonistas.

Y es que, tras conocerse la estrecha relación que el cantante mantiene con Vox, han sido muchos los usuarios de Twitter que han querido dejar algún comentario expresando su opinión. Entre ellos Quequé, quien ha estallado contra Pitingo de forma irónica dándole la enhorabuena por "todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de Vox" para después darle la bienvenida a lo que el humorista considera "el club de los subvencionados".

Me gustaría saber que razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda @HectorDeMiguel Me parece miserable pues antes que gitano soy persona, al final te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas no agaches la cabeza como la última vez. pic.twitter.com/ZFbt32y50s — PITINGO ® (@Pitingo) 12 de junio de 2023

Un ataque que ha culminado con la frase más dura por parte del cómico, quien ha señalado que "ya tenían mujeres, negros y homosexuales, y les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango", finalizaba Quequé. Duras palabras las del humorista, a las que el artista no ha dudado en responder: "Me gustaría saber qué razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda. Me parece miserable, pues antes que gitano soy persona. Te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas, no agaches la cabeza como la última vez que nos vimos, no tuviste cojones de cruzar una mirada conmigo. Eres un cobarde y lo sabes", declaró un Pitingo muy contundente.

Un último encuentro, del que Quequé no parece recordar ni lo más mínimo, confesando que "igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de la población hace con tus crímenes musicales. Hace mucho que no hago las cosas 'por cojones' pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo", ha respondido el humorista. Un enfrentamiento que remataba con De Miguel apuntando la "comprensión lectora" que le falta a Pitingo, para continuar destapando que los comentarios de sus fans son bastante homófobos: "Oh, sorpresa. Y tranquilo, no tengo pensado ir a Punta Cana en breve, patriota".

Un rifirrafe que ha causado gran revuelo entre los usuarios de Twitter, y seguidores de ambos perfiles. Sea como sea, lo que está claro es que la tensión entre Quequé y Pitingo viene de tiempo atrás y ninguno de los dos parece estar dispuesto a acercar posturas.