Joana Sanz se sincera tras celebrar su 31 cumpleaños con Dani Alves en la cárcel: “No estoy sola”

Joana Sanz se sincera en su cumpleaños más triste

La modelo canaria, expareja del futbolista Dani Alves, está pasando por una de las peores épocas de su vida. Este año ha sido para Joana Sanz aquel que le ha quitado a dos de las personas más importantes de su vida: su madre fallecía el pasado mes de enero a causa del cáncer y su todavía marido ingresaba en prisión el 20 de enero tras ser acusado de violación.

Ante las pruebas, la joven modelo anunciaba en marzo en sus redes sociales que: "Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos". Aunque en los primeros momentos, la pareja del futbolista mostró en redes sociales su apoyo a Alves, y hasta le visitó en prisión, con el paso del tiempo y las pruebas cada vez más en contra del futbolista, la modelo fue cambiando sus muestras de apoyo.

Su cumpleaños más triste

El pasado 9 de junio cumplía 31 años, y no quería perder la oportunidad de enseñarle a sus seguidores, que a pesar de todo sigue teniendo fuerzas para sacar una sonrisa. En el post que subía a Instagram afirmaba que: "Aquí estoy, con 31 años, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo", insistía, en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram donde celebraba esta nueva etapa.

"Sería de muy mal agradecida por mi parte decir sola, porque no estoy sola", admite, "Estoy dejándome querer por los que me quieren bien y mejor, apreciando cada abrazo o cada gesto y devolviéndolo con mi mejor versión".

La carta de Dani Alves a Joana Sanz

Sin embargo, el exfutbolista parece no haber aceptado la decisión de la modelo y en marzo le escribió una emotiva carta: "Lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad. Comprendo el dolor que está causando la injusta situación"

"Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos, en particular los últimos años a t.u lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos, desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años, fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte.

Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo. Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero. Dónde sea, como sea, lo que sea, pero para siempre en mi corazón. Con mucho amor"