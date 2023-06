Lequio responde contundente a Ana Obregón: "Eso no es cierto"

2 Se lee en minutos EP



Ana Obregón ha reaparecido públicamente tras su llegada a España hace una semana con su nieta Ana Sandra. Y lo ha hecho por todo lo alto en la multitudinaria presentación del libro que comenzó a escribir su hijo Aless Lequio y terminó ella, 'El chico de las musarañas'.

El acto ha comenzado a las 12:00 de la mañana, por lo que 'El programa de Ana Rosa', con Alessandro Lequio en plató, ha retransmitido en directo gran parte de las declaraciones de la bióloga sobre una obra que, asegura, "es un canto a la vida y a la muerte".

Como no podía ser de otro modo, el italiano ha tenido que pronunciarse sobre el primer acto público de Ana desde que nació su nieta y, reconociendo que la ha visto "muy bien y radiante", ha asegurado que la veía "en su salsa porque esto (en relación a la presencia de decenas de cámaras en la presentación) es lo que le gusta".

Y ha sido a continuación cuando Lequio ha estallado y ha arremetido contra aquellos que hablan del libro como una "historia maravillosa": "Aquí cada uno lleva las cosas como puede y como quiere, pero me parece tremendo esas personas que dicen que es una historia maravillosa. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso, es una historia de terror, del peor de los terrores. ¡Y ya está!" ha afirmado muy enfadado.

La respuesta de Lequio al reproche de Ana Obregón

Minutos después, el programa conectaba en directo con Ana y la presentadora no dudaba en lanzar un reproche al padre de su hijo, revelando que lleva un mes sin tener noticias suyas y mandándole un contundente mensaje: "No sé lo que te pasa, pero decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tu familia y está deseando conocer a su abuelo".

Aunque en ese momento Lequio ha guardado silencio, una vez interrumpida la conexión con la bióloga no ha dudado en responderle, negando que lleve un mes sin dar señales de vida: "Eso no es cierto. Pero le escribiré otro mensaje para que vuelva a leer lo que le escribí la última vez".

"¿Que mi nieta me está esperando? Pues... Me hace mucha gracia esto" ha asegurado. "En la intimidad te cuento absolutamente todo" le ha dicho a Ana Rosa, "pero otra cosa es que yo quiera compartir con España todo lo que yo haga o deje de hacer con esta criatura". "Es cosa mía y de mis amigos, con España no tengo por qué compartirlo y creo que es comprensible" ha zanjado, dejando claro que no piensa hablar públicamente sobre su nieta.

Además, el italiano ha tenido unas palabras de agradecimiento a Ana porque, "aunque inevitablemente soy el protagonista de esta historia porque soy el padre, Ana me ha respetado. No me ha involucrado en todas sus hitorias periodísticas, me ha mantenido al margen y se lo agradezco de verdad".

"Ana sabe absolutamente todo lo que pienso porque me caracterizo por ello, por decir todo lo que pienso, especialmente a la gente a la que quiero" ha zanjado, dejando entrever que la bióloga sabe perfectamente que no quiere que su relación con su nieta Ana Sandra sea de dominio público.