Aitana y Sebastián Yatra lo dan todo en la grada del primer concierto de Coldplay en Barcelona

No estaban sobre el escenario, pero Aitana y Sebastián Yatra no pasaron desapercibidos entre el público. La pareja volvió a mostrarse muy unida y se les pudo ver inseparables durante el primero de los cuatro conciertos que Coldplay ofrecerá esta semana en Barcelona. Teniendo en cuenta que es la única parada que la famosa banda británica va a hacer en España dentro de la gira 'Music of Spheres Tour' con la que están recorriendo toda Europa, han sido numerosos los rostros conocidos que se han dado cita en el Estadio Olímpico de la ciudad condal para disfrutar de los temas más emblemáticos del grupo liderado por Chris Martin.

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, que siguen consolidando su relación a pasos agigantados y aprovechan para pasar todo el tiempo juntos que sus apretadas agendas profesionales se lo permiten. A pesar de que se resisten a regalarnos ese primer posado enamorados que todos estamos deseando ver desde que surgieron los rumores de romance el pasado mes de diciembre, la pareja ya no se esconde y cada vez es más habitual verles disfrutar de su amor ajenos a la expectación mediática que despiertan a cada paso.

Aitana y Sebastián Yatra, junto a un grupo de amigos

Noticias relacionadas

Intercambiando miradas cómplices a pesar de mantener las distancias a su llegada al estadio acompañados por un grupo de amigos, Aitana derrochó simpatía con unas seguidoras -con las que se fotografió- mientras Yatra conseguía pasar desapercibido y se encaminaba al concierto confesando su emoción por poder ver a Coldplay: "Vamos a ver esto, es una experiencia que toca ver una vez en la vida, por lo menos, no pasa todos los días".

Segundos después y con una sonrisa tímida era su chica la que accedía al recinto con su pandilla, acaparando todas las miradas con un original minivestido americana en naranja, verde y negro, con la espalda al aire y detalle de cordones en la parte delantera. Guapísima con el corte bob francés con el que sorprendió hace unos días diciendo adiós a su característica melena, Aitana no pudo ocultar su nerviosismo minutos antes de disfrutar, con Yatra, de uno de sus grupos favoritos.