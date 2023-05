Acróstico, la nueva canción de la cantante colombiana que llega con la participación especial de sus dos hijos -Shasha y Milán-. / YouTube

2 Se lee en minutos D. M.



Cuatro meses después de que Shakira sacara su canción más polémica tras su ruptura con Gerard Piqué, ha vuelto para crear probablemente una de las canciones más especiales, si no la que más, de toda su carrera como cantante. La canción, que ha sido publicada hace menos de un día lleva acumuladas casi 9 millones de visitas. Acróstico, una canción que ha creado con sus dos hijos, Milán y Shasha tras los remolinos que ha sufrido la familia en estos últimos meses.

El significado de -Acróstico-

La canción llegaba con mucho interés por parte de los fans y seguidores de la cantante después de que anunciara que pronto una nueva canción vería la luz. Al acudir al diccionario Acróstico tiene como significado - Que contiene letras (al inicio, en medio o al final de sus versos) con las que se puede formar una palabra o una frase-. Composición en la que las letras iniciales de cada verso al ser leídas en vertical forman una palabra- y las especulaciones sobre si su nueva canción incluiría algún dardo a Gerard Piqué.

Algo le ha caído y es que la canción empieza "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba"- pero también al final de la canción, cuando asegura que "si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran".

La balada con sus hijos

Un videoclip y una canción que ha conmovido a todos los fans de la cantante en la que se puede ver disfrutar a los pequeños -Milán y Shasha- cantar junto a su madre en una casa que está a medio hacer, llena de cajas. Una unión que puede tener que ver con la reciente mudanza que ha hecho la colombiana con sus dos hijos a Miami.

'Acróstico' ha visto la luz y la duda ha quedado resuelta. Volviendo a sus orígenes, Shakira dedica una preciosa balada a sus hijos, cuyos nombres aparecen 'ocultos' -de ahí el nombre de la canción- en las primeras letras de la primera estrofa -el de Milan- y a mitad de canción el de Sasha.

El mensaje de Shakira en redes

Noticias relacionadas

Tras su lanzamiento Shakira ha querido acompañar con una nota una parte del videoclip que ha grabado con sus hijos. Haciendo referencia a ellos, ha escrito lo siguiente: "Este año Milán ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Shasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", trasladaba la colombiana en sus redes sociales."La han sentido e interpretado por ellos mismos, y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milán y Shasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", finalizaba Shakira con su mensaje dedicado a sus hijos.

Sin duda estos meses han sido un torbellino de emociones para esta familia, pero con esta canción y este videoclip junto a sus pequeños, podemos observar la conexión y la buena relación que tiene junto a sus hijos.