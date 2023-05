Del mayor manitas de la tele a un apacible setentón: así está ahora Richard Dean Anderson, el actor de MacGyver

El actor que dio vida al icono popular de los 80 vive ahora alejado de los focos y centrado en su familia

El cambio físico de Jaime Ordóñez, el calvo de 'Aquí no hay quien viva'

Richard Dean Anderson en su papel de Angus MacGyver. / FOTOGRAMA DE LA SERIE

3 Se lee en minutos H.G.



'MacGyver' forma parte indisoluble de la cultura pop de los 'boomer' y de algún que otro 'millennial' trasnochado. La habilidad de Angus MacGyver para improvisar todo tipo de inventos y soluciones salvadoras con objetos cotidianos, como aquella mítica bomba casera con un chicle usado, ha servido de inspiración durante las últimas décadas a cientos y cientos de 'manitas' convencidos de que los muebles de Ikea no eran reto suficiente para ellos.

La serie, emitida originalmente desde 1985 hasta 1992, estaba protagonizada por Richard Dean Anderson en el papel de Angus MacGyver, un agente secreto que utilizaba su inteligencia, su creatividad y sus habilidades prácticas para resolver problemas y enfrentar peligros sin recurrir a la violencia.

Cada episodio de la serie presentaba una nueva aventura en la que MacGyver debía enfrentar diferentes desafíos, desde salvar a una persona en peligro hasta detener a una organización criminal. A menudo trabajaba junto a sus amigos y colegas Pete Thornton (interpretado por Dana Elcar) y Jack Dalton (interpretado por Bruce McGill).

El gran atractivo de MacGyver era la habilidad de su protagonista para improvisar inventos con cualquier cosa que tuviera a mano, como papel de aluminio, cinta adhesiva, chicle, clips y cualquier cosa que pudiera encontrar a su alrededor. Dicha capacidad inventiva hicieron de MacGyver un héroe único y lo convirtieron en un icono cultural de los años 80 y 90. Tanto, que en 2016 se lanzó una nueva versión de la serie con Lucas Till en el papel principal, pero fue cancelada después de cinco temporadas en 2021.

Richard Dean Anderson, el 'manitas' del cine y la televisión

Richard Dean Anderson es un actor, productor y guionista estadounidense nacido el 23 de enero de 1950 en Minneapolis, Minnesota. Es conocido y recordado mundialmente por haber dado vida a Angus MacGyver, aunque no fue su única aventura en la pequeña y gran pantalla.

Antes de su papel en 'MacGyver', Anderson tuvo varios roles en series y películas como 'Seven Brides for Seven Brothers' u 'Hospital General'. Sin embargo, fue su interpretación como el ingenioso y creativo agente secreto Angus MacGyver en la serie homónima la que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un icono de la cultura pop.

Después de 'MacGyver', Anderson tuvo algunos otros papeles en televisión y cine, incluyendo un cameo en la película 'Stargate' (1994), que luego llevó a otro papel protagónico en la serie de televisión "Stargate SG-1" (1997-2007). También ha prestado su voz para varios personajes de dibujos animados, como en 'Los Simpson' y 'Padre de familia'.

Además de su trabajo como actor, Anderson ha sido productor y guionista en varios proyectos, incluyendo la película 'Los ojos del asesino' (1992) y la serie de televisión 'Stargate SG-1'. También es conocido por su trabajo humanitario y su compromiso con el medio ambiente.

Así está ahora Richard Dean Anderson

Noticias relacionadas

Con el paso de los años (tiene 74 actualmente), como es inevitable, el cuerpo atlético del MacGyver de los 80 ha ido dando paso a una figura mucho más corpulenta y con el cabello repleto de canas.

Así luce ahora Richard Dean Anderson, el actor que dio vida a MacGyver. / ARCHIVO

En 2009, el actor desapareció por completo del ruedo mediático para centrarse en sí mismo. Desde entonces este actor se ha dedicado en cuerpo y alma a su familia, con un importante cambio físico y muy alejado de todo lo que un día fue su día a día: la fama. De hecho, el propio actor ha afirmado públicamente que desapareció voluntariamente y que no querría volver a ser famoso.