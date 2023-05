Rusia detiene a Hasbulla por alterar el orden público en una boda

Hasbulla. / Imagen del perfil de Instagram Hasbulla

El famoso influencer ruso, Hasbulla, ha vuelto a ser viral y no por sus memes. En esta ocasión, la cosa se pone seria. El pasado lunes 8 de mayo ha sido detenido por formar parte de un altercado de tránsito en el que junto con sus amigos ha tenido que rendir cuentas ante la ley mientras festejaba una boda.

El creador de contenido de 20 años, con más de nueve millones de fans, junto a cuatro individuos ha sido arrestado en Daguestán, una de las veinticuatro repúblicas de la Federación de Rusia, cuya capital es Majachkalá. Se le acusa de alterar el orden público y de infringir las leyes de tránsito en Rusia al bloquear la carretera y ocasionar molestias al resto de conductores.

Las imágenes de Hasbulla y su equipo celebrando en la carretera han captado la atención de los seguidores del joven que padece la enfermedad de acondroplasia, es decir, un trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que provoca enanismo especialmente en las extremidades.

Los agentes que se encontraron la escena en el momento más crítico no compartieron el contexto festivo en el que se encontraba Hasbi, como suelen llamarle cariñosamente. Tras alterar el orden público y pasar unas horas en el calabozo, pidieron disculpas a través de su perfil de Twitter. "Decidimos exagerar un poco. No volverá a suceder, gente. Nos disculpamos. Jugamos un poco y tuve que responder. Yo no estaba conduciendo", justifica.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Daguestán emitió un comunicado oficial en el que esclarecía que la quema de caucho y el bloqueo de carreteras es algo frecuente y común en el país cuando se celebra una boda. "En ausencia de otras formas de entretenimiento, una opción tan primitiva sigue siendo extremadamente popular: bloquear el camino a otros usuarios de la vía, quemar neumáticos, chocar coches entre sí y muchas otras características que, de hecho, no tienen nada que ver con la celebración", indicaban.

Sin embargo, al excederse y no respetar los límites, Hasbulla fue puesto en arresto domiciliario. Aunque ya está libre, según indica en un tuit la cuenta de Twitter @HasbullaHive: "Hasbulla ahora está libre y ha sido puesto en arresto domiciliario".