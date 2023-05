Joana Sanz sorprende con su felicitación de cumpleaños a Dani Alves: "La humanidad no entiende de empatía"

El exfutbolista Dani Alves y la modelo Joana Sanz, en una imagen de archivo. / Samir Hussein

Joana Sanz, expareja del futbolista Dani Alves, ha roto su silencio. En el 40 cumpleaños del brasileño, la modelo ha hecho uso de Instagram para mandarle un recuerdo y felicitar a "una de las personas más importantes de su vida". La famosa pareja rompió definitivamente el pasado marzo después de que el futbolista fuera encarcelado por una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona.

Ahora, Sanz ha querido recordar a su excompañero de vida en una fecha bastante señalada, dando a entender que lo hace porque "la humanidad no entiende de empatía". Alves, que cumple este 6 de mayo los 40 años, se mantiene en prisión desde finales de diciembre del año pasado, después de cambiar de versión en numerosas ocasiones frente a la acusación de agresión sexual que recae sobre él.

"Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía ni de amor más allá de una relación, pero aquí voy. Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias... Algún disfraz absurdo o un juego de bubble football... Por poner ejemplos de los últimos años. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre de otra forma pero presente. #incondicionallove", ha escrito la modelo en un story de Instagram, acompañada por una foto del futbolista.