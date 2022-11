Zara tiene el clon del vestido 'cut out' de Georgina Rodríguez que cuesta 300 euros y deseas

Como buena 'influencer', Georgina Rodríguez causa sensación con todos los 'outfit' que luce. Sin embargo, no están al alcance de todos los bolsillos. La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo no tiene límite en la tarjeta de crédito y luce con estilo prendas de marcas de puro lujo. Por suerte, el resto de mortales podemos recurrir a los clones que hacen las marcas 'low cost'. Es el caso de unos de los últimos 'looks' que ha lucido la 'it girl': un vestido de una marca portuguesa que cuesta 299 euros y que Zara tiene muy parecido por 22,95 euros.

La 'influencer' de 28 años mostró a sus 39 millones de seguidores de Instagram un diseño de la exclusiva firma Cayet. En concreto, lució el vestido Kate, que cede todo el protagonismo a la figura femenina y, en concreto, al escote, con un favorecedor 'cut out'.

"Acentúa la cintura"

"Es un vestido midi tres en uno diseñado para un ajuste ceñido. Con un pequeño escote en el centro que acentúa la cintura, se puede llevar con dos tirantes, escote 'halter' y como vestido palabra de honor que esculpe la silueta femenina", explica la marca en su web.



/ CAYET

Todo lo que viste Gio, como la llama su entorno más próximo y sus miles de seguidores, suele agotarse a las pocas horas. Pero como el vestido cuesta 299 euros, no ha sido el caso. En cambio, existe un clon del vestido en Zara. Es casi idéntico si no fuera porque el de Inditex tiene doble 'cut out' en el pecho. Eso sí, el precio es incomparable y cuesta 22,95 euros.

Sigue a la venta y es un diseño de escote corazón y hombros descubiertos, que además tiene un detalle de abertura en la parte delantera. Está disponible en tres tallas diferentes: desde la S hasta la L.



/ ZARA

