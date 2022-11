Anitta en La Resistencia: No te creerás quién pensaba que era Ayuso

El pasado fin de semana, el festival de los 40 MUSIC AWARDS, dejó una de las anécdotas que se ha comentado durante toda esta semana. Un vídeo viral que recorrió toda España en la actuación de una de las cantantes de esa noche. Ni más ni menos que en la actuación de Anitta durante la noche que le perrearía durante su actuación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras la actuación el vídeo empezó a recorrer como la espuma todas las redes sociales y ya todo el mundo hablaba del embarazoso momento que se había vivido.

Días después, tanto Ayuso como la propia cantante han prestado declaraciones en entrevistas que han tenido esta semana. Por un lado sería la presidenta de la Comunidad de Madrid la que diría en le programa de Ana Rosa la situación un tanto incómoda que habría vivido durante la situación que vivió el pasado fin de semana. "Me sentía como Paco Martínez Soria cuando llega a la Gran Vía, no sabía a donde mirar", "Pasó y ya está, me hizo gracia... yo, por si acaso, me quedé en mi silla, a mi lo del perreo no me pega", declaraba Ayuso en el programa.

Ahora, ha vuelto a pasar el otro lado gracioso de esta anécdota cuando Anitta asistía esta semana al programa de La Resistencias con David Broncano. La cantante declaraba en el programa que no sabía que era la presidenta de la comunidad madrileña, sino una entre tantas asistentes que iban al festival.

