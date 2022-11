Un concursante de La isla de las tentaciones echa a correr por la playa en busca de su pareja y lo que encuentra no le gusta...

La última edición de La isla de las tentaciones sigue dejando momentos para el recuerdo. Los chicos se enfrentaban a una nueva hoguera. Javi aguardaba nervioso su turno. Cuando por fin le ha llegado su momento, Sandra Barneda le preguntaba por lo decaído que había estado durante los últimos días: “Se me está haciendo muy cuesta arriba esto”, decía. “La veo en los vídeos y solo quiero atravesar la pantalla para abrazarla”.

Javi compartía con la presentadora las ganas que tenía de decirle ‘te quiero’ a su novia y de irse de "La isla de las tentaciones" con ella. Ella insistía y le preguntaba el porqué no estaba disfrutando de la experiencia: “La echo mucho de menos”, explicaba.

El primer vídeo que se reproducía en la tablet de la hoguera mostraba a Claudia hablando de su relación y del concurso que estaba haciendo Javi: “Necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la situación, me va a perder”.

Javi hacía autocrítica: “Me está reclamando que me integre mucho más”, comenzaba. “Voy a intentar ser menos mueble, implicarme más en la casa, hacer más cosas…”. Dispuesto a cambiar todo lo que Claudia esperaba de él, la hoguera continuaba. Había más imágenes para él.

Los juegos en Villa Playa han unido a Claudia y Álvaro en repetidas ocasiones: que si te paso el hielo por el cuello, que si te hago un baile sexy… Pero ha habido un momento concreto que ha provocado que Javi cortocircuitara: “¿Es en la boca?”, preguntaba continuamente a sus compañeros que no sabían qué decirle.

Mario se atrevía a confirmarlo: “No sé si es con un hielo o qué, pero es en la boca”. Javi agachaba la cabeza y se llevaba las manos a la cara. Al levantarse, pedía algo a Sandra: “Yo quiero verla, después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco”.

Y, aunque la presentadora trataba de tranquilizarle, Javi terminaba levantándose y abandonando la hoguera. Llorando y pidiendo irse a su casa, el novio de Claudia se mostraba de lo más afectado. En un momento de impulso, Javi echaba a correr por la playa en busca de la villa de las chicas para reencontrarse con Claudia. El equipo le seguía, pero él no paraba de correr. Villa Playa recibía entonces un aviso del equipo del programa: “¡Todo el mundo a sus habitaciones!”. Javi conseguía localizar la villa y entraba por el jardín en busca de su novia mientras gritaba su nombre. Aunque, gracias a la organización del programa, las chicas ya se encontraban en sus habitaciones.

