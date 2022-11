¿Mensajito para Laura Escanes? Risto Mejide se emocionada en directo por "la diferencia de edad"

Anda la cosa interesante en el mundillo famosil, eh... Tenemos activado el salseo de nueva relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna, un cotilleo al que ahora se suma Risto Mejide. ¿Acaso se ha pronunciado sobre la nueva relación de su ex? Pues... Tiene pinta. Y en pleno directo.

El presentador ha subido a Instagram un video muy especial del último programa de 'Got Talent' en el que se abre en canal y acaba tocando el piano en directo mientras cuenta una historia sobre la diferencia de edad que... Claramente se sabe por qué la cuenta.

"Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión."

En el video, el publicista toca dicho tema al piano, visiblemente emocionado, y consigue hacer soltar lagrimita a todo el mundo. ¿Lo habrá visto Laura?

"Anoche Johann Sebastian Bach sonó en el prime time de una cadena generalista. Y yo estuve ahí para enviar ese mensaje. Gracias por todos vuestros comentarios. Sois increíbles. 😎 PD: lo de que Anna Magdalena compuso la BWV 846 es parte de una ficción, pero eso ya os lo contaré otro día. 😘".

"Risto siempre es agradable que conozcamos tu lado más romántico y sensible, que a la vista está lo tienes...por mí parte tienes un merecido SÍ", le han escrito algunos fans en los comentarios.

¿Es esta la reacción de Risto a la nueva relación de Laura? Puede que sí y más después de dejar de seguirla en Instagram (ella todavía lo hace).

Ha sido la revista Lecturas la que nos ha dejado picuetas con esta portada en exclusiva donde podemos ver a Laura y al cantante la mar de cariñosos y dándose besos por Tenerife, donde pasaron unos días con amigos y donde ya habían coincidido en los Premios de la Cadena Dial.

Esta revista asegura también que están saliendo y que el sevillano apareció en su vida un tiempo después de que la influencer estuviera con Mister Jagger poco antes de que anunciara su separación con Risto Mejide.

