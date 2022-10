Alonso Caparrós, molesto por las palabras de Jon Kortajarena: "Es un imbécil de categoría"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



La última intervención pública de Jon Kortajanera sigue provocando cierto revuelo. El actor presentó 'El Inmortal' en 'La Resistencia' hace unos días y habló largo y tendido de su personaje, un peculiar presentador. Poco después de sus declaraciones, censuradas por el formato de Movistar +, Alonso Caparrós ha estallado contra el modelo molesto por sus palabras.

Durante la entrevista a Kortajarena, este se refirió a su papel de una criticada manera: "Es un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa y que tiene mucho vicio".

En 'Sálvame' se apuntó a que las siglas de la persona a las que se refería el actor eran A.C., lo que provocó que Alonso Caparrós se sintiera atacado y respondiera: "Si realmente se ha inspirado en mí no tengo nada que objetar. Esa era mi realidad en aquel momento", se sinceró en programa de las tardes.

El presentador no dudó en arremeter contra sus palabras: "¿Por qué este tío me parece un imbécil de categoría? Porque para mí, yo y la gente que tiene ese problema es una enfermedad. Me parece una falta de consideración hacia todas las personas que tienen ese problema", sentenció.

Noticias relacionadas