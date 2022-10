Ed Sheeran revela una de las cosas más dolorosas que le han pasado en el mundo de la música

Ed Sheeran se ha abierto en una entrevista para explicar uno de los momentos más dolorosos de su carrera musical. El cantante de "Perfect" de 31 años, ha revelado que empezó a componer la letra para "Sin tiempo para morir" el punto y final para la saga de Daniel Craig en los filmes de James Bond.

Sin embargo, finalmente fue reemplazado por Billie Eilish: "No voy a fingir que no me dolió no hacerla" admitía en el último episodio de That Peter Crouch Podcast.Barbara Broccoli, productora del filme, se presentó ante Ed Sheeran en el año 2017 durante una fiesta de los Rolling Stones.

Ahí, Barbara le sugirió que podía escribir el tema principal de la banda sonora original de la película: "Tuvimos todas las reuniones y comencé a escribir la letra" explicaba en el podcast donde se mostraba realmente decepcionado.

Llegó la pandemia de COVID-19, momento en el que las cosas se congelaron temporalmente y la producción de la última cinta de Bond parecía haberse quedado temporalmente en stand by. Cambiaron directores, cambiaron el guion y también le cambiaron a él.

@edsheeran was shithoused out of doing a bond song. @007 You know what you have to do to right this wrong. pic.twitter.com/KQ1zXrl6bY