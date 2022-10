¿Qué fue de Vicente Seguí, el ganador de Operación Triunfo 3?

El ganador de la tercera edición es quizás uno de los menos conocidos

En marzo de este año anunció que se retiraba de la música por temas de salud: "Estoy enfermo y necesito curarme"

Vicente Seguí, ganador de Operación Triunfo 3 / INSTAGRAM

Vicente Seguí es, probablemente, el ganador con menos reconocimiento y fortuna de las cinco ediciones de 'Operación Triunfo' llevadas a cabo en Televisión Española. El desgaste del programa, con tres ediciones consecutivas, hizo que Vicente saliera de la academia con el trofeo bajo el brazo en 2003, pero sin perspectivas reales para desarrollar una carrera musical de éxito.

El valenciano tiene tres discos en el mercado y su potente voz se ha escuchado, a lo largo de estos años, en diferentes conciertos colaborativos de tributos a artistas fallecidos como Nino Bravo, así como en programas de la televisión valenciana. Ha acompañado a la cantautora Inma Serrano en una de sus giras por España, pero, en la actualidad, poco se conoce de la carrera musical del tercer ganador.

Pues ya la tendrías también. La tercera edición de @OT_Oficial, la de 2003, la de Vicente Seguí, Ramón del Castillo, Miguel Cadenas, Davinia Cuevas, Mario Martínez, Leticia Pérez, Noelia Fonte, Beatriz Porrúa... Celebra con nosotros los 20 años de OT -- > https://t.co/QxHQXSpzrF pic.twitter.com/rJrWsqCnYW — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 20 de octubre de 2021

En marzo de este año, Seguí anunció a sus seguidores que dejaba la música por enfermedad. Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram en el que aseguraba que necesitaba parar para curarse y pedía a la gente que no intentase ponerse en contacto con él.

"Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero está escrito en concreto para todas y todos los que me habéis dado cariño, amor, compañía y apoyo entre otras muchas cosas buenas durante casi 20 años. Estoy enfermo y necesito curarme", comienza el mensaje del cantante.

"Voy a dejar la música, de momento totalmente y no se si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegria pura y verdadera", informa, "y en la medida de lo posible os pido porfavor (casi suplicándolo), que no me mandeis mensajes ni me llaméis".

