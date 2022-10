Descubiertos los primeros detalles sobre la boda de María del Monte e Inmaculada Casal

1 Se lee en minutos EP



Después de 23 años de discreta relación, María del Monte e Inmaculada Casal han decidido formalizar su relación y este verano pasaban por el altar en una ceremonia 'secreta' e íntima de la que nada había trascendido hasta el momento. Pero no ha sido hasta este domingo cuando la enamorada pareja ha celebrado su boda con una gran fiesta de la que poco a poco, y a pesar del deseo de las recién casadas de que pasase totalmente desapercibida, vamos conociendo los primeros detalles.

La celebración, a la que tan solo han acudido sus familiares y amigos más cercanos, ha tenido lugar en el Hotel La Querencia de Sevilla, con vistas a la Catedral y a la Giralda, y ha trascendido que tanto la cantante como su ya mujer iban vestidas completamente de blanco.

Uno de los testigos de excepción de la boda, Toñi Moreno - gran amiga de María desde hace años - abandonaba de las primeras el enlace con su hija Lola y, emocionada, revelaba cómo había ido la fiesta: "Me he emocionado mucho porque la quiero mucho. Ha sido muy bonita, perfecta, y he llorado un poquito porque estoy en edad de emocionarme y lloro todo el rato".

Sin embargo, y teniendo en cuenta la discreción de la que siempre ha hecho gala la folclórica en lo que a su vida privada se refiere, la presentadora evitaba desvelar ningún detalle explicando que "no soy yo la que tiene que contarte la fiesta. Es la fiesta de María, de Inma y le preguntáis a ellas. Yo no puedo decir... No voy a decir ni a confirmar nada porque sino me van a matar".

Una boda a la que Toñi asistió acompañada de la pequeña Lola, de dos años - que tal y como contó fue la única niña en la celebración e hizo las delicias de todos los asistentes con su simpatía - y para la que lució un traje sastre en color vainilla, camiseta de algodón en color blanco y deportivas al tono. Cómoda y elegante a partes iguales.

