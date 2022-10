Así está a día de hoy Ismael Beiro ex concursante de Gran Hermano

De cara a 2023, la capital gaditana presenta un escenario de elecciones municipales en las que el propio alcalde actualmente de la provincia de Cádiz no se presentará a la próximas fecha de las elecciones. A raíz de esta noticia, son varios los candidatos al puesto, entre ellos y el que más has destacado, Ismael Beiro, ex concursante de Gran Hermano 1, una persona sin experiencia en el campo de la política.

Beiro ha comenzado ya a movilizarse en plataformas varias para tratar de optar a ser nuevo alcalde de Cádiz de cara a las elecciones municipales del próximo año, lo cual se presentará como un desafío también para él mismo a causa del rotundo éxito del anterior alcalde, que si bien no tratará de revalidar su mandato, ha dejado, a ojos de muchos gaditanos, el listón verdaderamente alto.

De la televisión a la alcaldía

A sus 47 años, y después de su primera aparición en la televisión hace veintidós años, se ha dedicado a desarrollarse formativamente con cursos diversos, que le han valido titulaciones que expone en su biografía de Twitter: "Ingeniero Superior. Máster control de calidad. Máster dirección empresas Audiovisuales Máster en Mercados Financieros. Doctorando en Ciencias de la Comunicación".

Entre los eventos de Gran Hermano en el año 2000 y su irrupción en el panorama político gaditano, sin embargo, y además de los mencionados estudios, Beiro también ha aparecido en programas varios como la comedia Gym Tony y el exitoso Ven a cenar conmigo, por lo que hablamos de una personalidad recurrente en las pantallas españolas.

Si bien se postula como candidato independiente, en varias ocasiones ha demostrado su afinidad con la ideología liberal, que también explica su descontento con la gestión de 'Kichi', evidentemente más inclinada a políticas sociales por su programa izquierdista.

