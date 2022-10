El impresionante cambio físico de Alexelcapo: "Llegue a perder 130 kg"

El impactante cambio físico con el que el ’streamer’ Alexelcapo ha celebrado su cumpleaños / TWITTER @EVILAFM

Alexelcapo celebró sus 35 años el pasado 6 de octubre y quiso mostrar lo orgulloso que se sentía de su cambio físico con dos imágenes comparativas entre las que hay una diferencia de 365 días.

El 'streamer' de fama internacional lleva nueve meses enfocado en su cambio físico y ha perdido casi 50 kg, un proceso del que habló en 'The Wild Project' con el 'youtuber' Jordi Wild hace apenas unas semanas.

Lo que le empujó a la obesidad ha sido lo que también le ha motivado a perder peso. Fue el juego 'No Hit' de Sekiro: Shadows Die Twice y los libros de Brandon Sanderson lo que le llevó a cambiar el chip. "La gente se lo toma un poco a broma, pero para nada. Hacer la No Hit me cambió la vida. ¿Que no te apetece? A la puta bici. ¿Quieres pesar de nuevo 130 kilos?", comentó.

Como dije que pondría la última foto el 6 de octubre por mi cumpleaños aquí está. He intentado hacerla parecida a la anterior.



Ale fin de este viaje, empieza el siguiente. Nos vemos en octubre de 2023. pic.twitter.com/sk6jzFrXA2 — Alexelcapo (@EvilAFM) 6 de octubre de 2022

"No hay trucos. Ojalá los hubiera, pero no lo hay: estar en déficit calórico. Yo empecé andando por la calle, y eso ya era curro porque pesando tanto... Lo primero es que te haga clic la cabeza. Mi camino es sentir que estoy pagando las deudas de una vida entera", confesó a Jordi Wild en la entrevista.

El 'streamer' mallorquín insistió en que hay que encontrar algo que motive, aunque esta motivación durará unos meses y "cuando ya empieza a joder" se debe tener disciplina. "Esta es tu nueva vida y estas son las reglas de tu nueva vida. Vas a hacer ejercicio, vas a comer bien. No hay un secreto mágico, todo el mundo lo sabe", aseguró Alexelcapo.

Reconoció que comía todo el rato y que aunque su alimentación era saludable, consumía grandes cantidades: "A mí me flipan las verduras, me encanta la fruta, pero comía unas cantidades que no tenían putísimo sentido". "Es como decirle a un alcohólico que no beba, pero comer es la peor droga del mundo porque es la única droga que necesitas", confesó.

Estas no serán las últimas imágenes comparativas que veremos del 'streamer', sin embargo, habrá que esperar un año, hasta su 36 cumpleaños, para ver cómo va su proceso y es que ahora quiere enfocarse en otro cambio físico: ganar músculo y "verse fuerte de verdad".

"No es un quizá, esto es lo que va a pasar. Voy a peder diez kilos más, voy a pillar un entrenador personal y en un año voy a estar fuerte", aseguró a Jordi Wild. "Aunque tenga que dejar de hacer directos, mi objetivo es ese. Es el pilar de mi vida, me ha hecho ser feliz de una manera que no se puede explicar con palabras".

