Tamara Falcó se ha convertido en una de las caras más mediáticas del momento tras la infidelidad de Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón sigue ocupando titulares, en esta ocasión por sus palabras sobre la sexualidad en un congreso ultracatólico en México por las que ha recibido duras críticas. La hija de Isabel Preysler ha asistido al Congreso Mundial de las Familias en el que participó como ponente. En la tertulia comentó sus sensaciones sobre su reciente ruptura con Onieva al ser preguntada directamente por el tema: "Había conseguido que él empezara a ir a misa, cuando volví de Medjugorje se confesó y eso significó mucho para mí".

La ganadora de MasterChef Celebrity fue clara al detallar cómo ha vivido las últimas semanas: "Todo cambia radicalmente cuando salieron las imágenes de mi novio siendo infiel. No fue solo eso, cayeron muchas más cosas", expresó para evidenciar su desilusión. Mientras hablaba de su expareja, Falcó lanzó un mensaje sobre las relaciones en la actualidad: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente". El mensaje no ha tardado en vitalizarse y recibir multitud de críticas.

Falcó compartió que ha vivido un "despertar espantoso" tras la ruptura e infidelidad de su exprometido, informa Efe. "Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón", reveló durante su participación en el congreso.

La joven aristócrata de 40 años es hija del fallecido empresario y viticultor Carlos Falcó, marqués de Griñón, y de Isabel Preysler, actual pareja del escritor Mario Vargas Llosa y exmujer del cantante Julio Iglesias. Por ello, ante los múltiples matrimonios de sus padres, la influencer confesó que "el hecho de formar una familia siempre me da muchísimo vértigo".

La mujer afirmó que aún no tiene explicación de lo que pasó con su exnovio. "No lo entiendo, o sea, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios", indicó. Falcó ha acrecentado la polémica con su viaje a México, donde participó en el Congreso Mundial de las Familias junto a activistas que están en contra del aborto y pugnan por la familia tradicional, como la organización española HazteOir. "Estaba muy ilusionada con que, aunque no fuera evidente, el proyecto de Dios estaba ahí", relató.

