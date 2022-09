Margot Robbie ha sido fotografiada por la prensa rosa estadounidense saliendo de la casa de la exmodelo y actriz británica Cara Delevingne. Por lo que se ha comentado en los últimos meses, la artista no está pasando por un buen momento. Su salud es motivo de preocupación en la comunidad de actores, tal es así que más de un compañero y amigo ha sido fotografiado entrando en su casa para visitarla. Entre ellos está Margot Robbie, la cual trabajó con Cara en algunas películas.

El Daily Mail US ha compartido en sus redes sociales unas impactantes imágenes de ella saliendo desencajada de la casa de Cara hace unos días. Las fotografías muestran a Margot Robbie saliendo de la casa entre lágrimas y secándoselas con la chaqueta. Todo ello ha sucedido hace unos días, el pasado 14 de septiembre en torno a las 17:00 de la tarde.

Margot Robbie looks VERY distressed hours after leaving friend Cara Delevingne's house https://t.co/jAUWcKHez5 pic.twitter.com/JRAWwaQYcd