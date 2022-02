La familia 'invisible' de Cristiano y Georgina en Castellón

El programa de Telecinco 'Sábado Deluxe' fue el escaparate que eligió Patricia, la hermana de la 'influencer', para hablar de su historia

"Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta", afirma

El estreno en Netflix de la docuserie 'Soy Georgina', donde la pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo va dejando detalles de su vida y de su lujoso presente --nos lleva en primera persona a viajes exclusivos, hoteles, yates, recepciones...--, ha puesto de nuevo en un primerísimo plano al entorno del amado y odiado, a partes iguales, astro luso. Y hay quien quiere aprovechar el rebufo para darse a conocer y sacar provecho mediático de ello.

Patricia tiene 33 años y vive en Castellón de la Plana. Sería una chica anónima de no mediar su parentesco con la madre de los hijos de Cristiano, los gemelos Eva y Mateo y Alana Martina --vienen otros dos gemelos en camino--, que se unieron a Cristiano Júnior, que nació en el 2010 gracias a un vientre de alquiler. Patricia es hermanastra de Georgina, también hija de Jorge Eduardo Rodríguez, fallecido en el 2019. El programa de Telecinco 'Sábado Deluxe' fue el escaparate que eligió para hablar de su historia al lado de la 'influencer'. Y nada bien, por cierto.

En el 2018, Patricia ya intentó aprovechar su relación familiar con el 'clan' de CR7 aireando algunos asuntos familiares en 'Sálvame'. Ahora, esta mujer, que perdió a su madre con 11 años, motivo con el que se fue a vivir con su padre y sus hermanastras Georgina e Ivana, tira de recuerdos para recalcar que nunca se sintió bien recibida en la nueva familia y que la metieron en un internado cuando su padre --por temas de drogas-- entró en la cárcel. "Georgina me llamó cuando murió nuestro padre en Argentina pero ni siquiera me pagó el billete de avión para que yo pudiera despedirme de él".

Patricia también echa en cara a su hermanastra que, pese a su boyante situación económica, no tenga en cuenta las necesidades por las que atraviesa: "Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo, me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando".

La respuesta de Georgina

La réplica de Georgina Rodríguez a las manifestaciones de su hermanastra no se han hecho esperar. Así, en su cuenta de Instagram, la compañera de Cristiano Ronaldo deja un claro mensaje a Patricia, a la excluye de su familia. "Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana @ivana.rodriguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto", escribía en un post donde promocionaba su 'reality'.

El paso del suegro de CR7 por Benicarló

La de la castellonense de adopción Patricia Rodríguez no es la única relación del clan familiar de Cristiano Ronaldo con la provincia de Castellón. El padre de la compañera sentimental del futbolista del Manchester United, Jorge Eduardo Rodríguez, fue entrenador de fútbol y uno de los equipos a los que dirigió en su discreta carrera profesional fue el CD Benicarló, en la temporada 1983/1984 cuando el club del municipio del Baix Maestrat militaba en Tercera División.

Allí, por su parecido físico con el exseleccionar argentino y técnico del FC Barcelona, fue apodado 'Menotti'. Aunque la comparativa física con el 'Flaco' poco le sirvió. El presidente del Benicarló en aquel entonces, Francisco Roca, le destituyó antes de que acabara la temporada.

Los coqueteos con el tráfico de drogas acabaron por poder más que el fútbol en la vida del padre de Georgina Rodríguez y suegro de CR7, que falleció a los 70 años en Buenos Aires, tras ser extraditado a Argentina por delitos contra la salud pública y después de pasar por varias cárceles españolas.

Patricia contó en 'Sábado Deluxe' uno de los capítulos truculentos del progenitor de las Rodríguez, hace cerca de 20 años. "Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa. Un día mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes. Cuando le pregunté qué era eso me dijo que eran paquetes de comida para los pobres".

