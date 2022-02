Las 'exconejitas' de 'Playboy' se unen en una carta en defensa del difunto Hugh Hefner

Un centenar de exconejitas de 'Playboy', 'Playmates', exnovias, así como empleados que trabajaron en la mansión de Plaboy han remitido una carta a la revista 'People' en defensa del fundador de la revista, Hugh Hefner, y denunciando las "acusaciones infundadas" de la serie documental 'Secrets of Playboy', que la cadena A&E ha estrenado a finales de enero en Estados Unidos.

El programa insiste en que el imperio Playboy no ayudó a la liberación de la mujer, sino todo lo contrario, y que en la famosa mansión de las orgías se cometieron abusos. La serie, que está dirigida por Alexandra Dean -autora de otro documental sobre Paris Hilton-, basa su primer capítulo en el testimonio de Jennifer Saginor, hija de Mark Saginor, amigo del editor y el médico apodado como Dr. Feelgood (doctor Felicidad) por su tendencia a prescribir drogas legales. Su hija pasó su infancia en la mansión, pues la visitó por primera vez con 6 años y luego se instaló allí con 11 años, cuando sus padres se separaron. Corría entre los dormitorios espiando todo lo que pasaba allí y las 'conejitas' cuidaban de ella. De más mayor inició una relación con una una de las novias que simultaneaba el fundador de la revista, el cual la invitó a participar en un trío. Hefner también la metía en las reuniones en las que se valoraban los pechos de las mujeres de las fotos que llegaban a su oficina, y el que la animó a operarse los suyos con tan solo 15 años, cuenta Saginor en el capítulo.

En la serie, que consta de un total de 10 capítulos, también se recogen los testimonios de varias 'explaymates', que llaman a Hefner "monstruo" y describen a Playboy como una "secta". En los episodios se repasarán escándalos que salpicaron a Hefner, pero que nunca hundieron del todo su reputación: algunos suicidios y muertes por sobredosis de varias chicas o incluso el mismo 'caso Bill Cosby' (en la famosa mansión el cómico drogó a varias jóvenes para luego violarlas).

Al final de cada episodio, se lee una declaración: "Esta serie contiene denuncias de irregularidades cometidas durante décadas por Hugh Hefner y otros asociados con él. La gran mayoría de las denuncias no han sido objeto de investigaciones o cargos penales, y no constituyen prueba de culpabilidad".

Sin embargo, en la carta abierta enviada a la revista 'People', más de un centenar de personas que en su día tuvieron relación con Hefner, quien murió en 2017 a la edad de 91 años, le defienden y acusan al reportaje de mentir.

"Firmamos con nuestros nombres para apoyar a Hugh M. Hefner. Por lo que sabemos de Hef, era una persona de carácter íntegro, de una amabilidad excepcional y defensor del libre pensamiento", dice la carta. "Demostró un compromiso de vivir una vida honesta más allá de todo lo demás. Nuestro tiempo en 'Playboy' con Hugh Hefner y la organización es un periodo que todos apreciamos. Firmamos con orgullo esta carta en reconocimiento al carácter de Hugh Hefner en medio de las acusaciones infundadas del programa de A&E", remacha el escrito conjunto.

Según 'People', la cadena asegura no haber recibido la carta pero. en un comunicado, insiste en que "las historias compartidas en 'Secrets of Playboy' son experiencias personales de los participantes en el documental y merecen ser contadas a pesar de lo difícil que puede ser para algunos escucharlas. Firmas en un carta, o una experiencia diferente con el señor Hefner o la cultura Playboy no ponen en entredicho dichos testimonios que se han presentado para compartir su verdad. Esperamos seguir contando estas historias".

Varias de las mujeres firmantes añadieron sus propios comentarios. Como Kimberley Hefner, que estuvo casada desde 1989 y durante 21 años con el editor. "Se debe alentar a todas las personas a compartir su experiencia individual en este mundo, pero nadie debe reescribir la verdad a expensas de otra persona", asegura. "Lo que los denunciantes que hablan ahora parecen ignorar es que muchos de nosotros a lo largo de los años también estuvimos allí con ellos. Me entristece, sobre todo, que estos relatos resten luz a las verdaderas víctimas de abuso sexual, y espero que con el tiempo aquellos que venden mentiras para difamar a Hef encuentren la paz en sus propias vidas", remacha la exesposa.

Otro testimonio en defensa de Hefner es el de 'Hedden', una conejita en los Playboy Clubs de 1972 a 1974 y una habitual de la mansión durante los años 70 y 80, escribe: "Estuve con Hef varias veces y pasé muchos ratos en la mansión Playboy en Los Ángeles". Jamieson, una exempleada de Playboy Enterprises, de 1969 a 1975, agrega: "Hef siempre fue un hombre muy amable y trató a cada 'conejita' con total respeto. Infundió confianza y dio a cada invitado y empleado un trato de estrella. Lo amo. Cambió nuestras vidas para mejor y le estaré eternamente agradecida".

Some may not approve of the life my Dad chose, but my father was not a liar. However unconventional, he was sincere in his approach and lived honestly. He was generous in nature and cared deeply for people. These salacious stories are a case study of regret becoming revenge.