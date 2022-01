El choque del hermano de Urdangarín con un periodista de 'Sálvame': "Dejad de molestar"

Mikel Urdangarin pide respeto a Kike Calleja, que le preguntó al salir a la calle, y acaba explotando ante la insistencia del reportero

Tras la separación de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, Sálvame sigue intentando hablar con familiares y personas cercanas al entorno de Urdangarín y Ainhoa Armentia, y el jueves dieron con el hermano de él.

El asunto está acaparando la atención de 'Sálvame' -con permiso de la de Olga Moreno y Antonio David Flores-. Este jueves, el reportero Kike Calleja se topaba con él en Vitoria, desde donde hacía una conexión para explicar lo sucedido: "En la familia de Iñaki Urdangarin están bastante tensos".

"Ayer hablamos con su madre, que nos dijo que estaba muy agobiada, y esta mañana hemos conseguido hablar con uno de los hermanos del exduque de Palma. Le hemos preguntado qué le parece toda esta polémica, qué le parece Ainhoa y qué tiene que decir sobre el divorcio. La verdad es que Mikel no se lo ha tomado muy bien", expresaba Calleja.

En las imágenes se puede ver a Calleja preguntando a Mikel: "Simplemente queremos saber cómo se ha tomado la separación de su hermano. Simplemente queremos saber eso". En un principio el hermano de Urdangarin respondía: "Es un asunto privado". "No tengo nada que decir y no me preguntes", añadía

Sin embargo, el reportero no se quedaba satisfecho e insistía: "¿Cómo está su hermano?". "No me molestéis", repetía Mikel Urdangarin, que explotaba y agarraba el micrófono del programa. "Bueno, pero no me cojas así el micrófono", le respondía molesto el periodista.

Calleja no se daba por vencido y continuaba con una batería de preguntas que Urdangarin no respondía: "Me estás molestando. Nos estáis molestando. Dejad de molestar". "¿No queréis hacer ninguna declaración?", le volvía a peguntar Kike, a lo que él zanjaba: "Ya te he contestado: dejad de molestar".

