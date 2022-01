Pablo Urdangarin: 10 cosas que hay que saber sobre el portavoz espontáneo del real culebrón familiar

2 Se lee en minutos Natalia Araguás



Espontáneo portavoz de la ruptura

Su aplomo y naturalidad le convirtieron en portavoz de la ruptura al poco de publicarse las fotos de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia: "Son cosas que pasan. Nos vamos a querer igual". Con sus palabras, Pablo vino a confirmar que la separación de sus padres, más que mascarse, estaba digerida.

Jugador de balonmano en el Barça

Su debut el pasado 23 de octubre en el segundo equipo de balonmano del FC Barcelona fue una de las últimas ocasiones en que se vio a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina juntos. Desde las gradas aplaudieron sus tres goles –uno de penalti– del total de 39 del Barça contra los 30 del Bada Huesca. Lleva el dorsal 77 (su padre lucía el 7) y también es zurdo.

Vocación empresarial

Está matriculado en la EU Business School, una escuela de negocios privada de Barcelona donde cursa Empresariales. Compagina los estudios con su carrera deportiva.

Enciende pasiones en TikTok

Con solo dos vídeos publicados en TikTok bajo el usuario ‘pablito.urdangito’, tiene más de 58.000 seguidores y le llueven las alusiones. "Cuando él es de familia real y yo soy republicana" o "todos andamos detrás del mismo objetivo", puede leerse en los encendidos vídeos sobre Pablo que van publicando las 'tiktokers'. También mantiene un perfil discreto en Instagram, con una cuenta privada con solo 12 publicaciones y mil seguidores.

Humor y trasporte público

Convirtió en viral el vídeo en TikTok de unas chicas bailando en el metro al sumarse con un amigo a su coreografía desde el andén de enfrente al ritmo de 'This an invitation to kiss my ass goodbye', de Meghan Trainor. "Cuando no quieren hacer ‘tiktoks’ contigo, pero esos chicos del metro, sí", rotularon ellas: Pablo Urdangarin, irreconocible en el vídeo por la distancia, se identificó en los comentarios y exclamó: "¡Las hemos encontrado!". Una prueba no solo del sentido del humor de alguien de la familia del Rey, sino también de que utiliza el transporte público.

Tiene novia

Está saliendo con una compañera de clase llamada Juliana, según ha publicado 'Hola!'. Su relación está documentada con cariñosas fotografías al salir de la EU Business School.

Vive en Barcelona

En la actualidad es el único miembro de la familia Urdangarin que reside en Barcelona, donde nació el 6 de diciembre de 2000. No había cumplido aún 9 años cuando su familia voló a Washington, a la que siguió Ginebra como destino internacional. Como el resto de sus hermanos, ha estudiado en el Liceo Francés de Barcelona, el colegio Ecolint en Suiza y el elitista Liceo de Rochambeau de Washington. En su etapa universitaria, regresó a la capital catalana y en concreto, al barrio de Pedralbes.

Contagiosa pasión surfera

Las imágenes de Pablo haciendo surf el pasado verano en Bidart, localidad del País Vasco francés donde su padre ha sido pillado con Ainhoa Armentia, dieron fe de la transformación del joven, despojado de unas gafas que últimamente ya no usa. De 1,86 metros de altura y ojos azules, guarda gran parecido físico con su progenitor.

Aficiones discretas

Practica el esquí, la vela y le gusta salir a correr. Además del deporte y las redes sociales, sus aficiones son tocar el piano y ver series de Netflix.

Octavo en la línea sucesoria

Ser el octavo de la línea de sucesión al trono, por detrás de su madre y de su hermano mayor, Juan Valentín, parecía garantizarle una mayor libertad de movimientos. Hasta ahora.

Noticias relacionadas