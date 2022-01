El influencer Naim Darrechi presume de no haberse vacunado y califica de "borregos" a quienes sí lo han hecho

1 Se lee en minutos Redacción



El influencer mallorquín Naim Darrechi ha expresado su rechazo a la vacuna contra la covid a través de su canal de la red social TikTok y ha calificado de "borregos" a los partidarios de la inoculación.

"Yo no me he vacunado por perezoso, por vago y por hacerle caso a mi papá. ¿Cómo que me vacune? No quiero, respeta. No me da la gana, no me voy a vacunar", ha expresado Darrechi, influencer que llega a más de 26 millones de personas en TikTok, la mayoría jóvenes y adolescentes.

Ahora mismo en directo Naim Darrechi, el que engañaba a sus parejas sexuales para no ponerse condón, y al que siguen 26 millones de niños y jóvenes, dando un mensaje antivacunas y exhibiendo su ignorancia ante miles de personas.

QUIÉN SE LO PODÍA ESPERAR. pic.twitter.com/nyCo1DvrAt — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) 24 de enero de 2022

El pasado verano el Govern se querelló contra él, a través del Institut Balear de la Dona, por haber alardeado en una entrevista de que engañaba a las mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas sin preservativo. La querella fue admitida a trámite en octubre por el juzgado de instrucción número 2 de Palma.

Ahora Darrechi vuelve a cobrar notoriedad, pero esta vez por lanzar un mensaje antivacunas. "Vosotros os habéis vacunado para poder entrar en los sitios, no lloréis. Si nadie hubiera hecho presión, nadie se hubiera vacunado. Porque eso no te cura de nada", ha espetado.

"Me vais a hacer a hablar en algo de lo que me tenía que haber informado más", ha confesado el joven. "Pero cada medicamento, por ejemplo el ibuprofeno, tiene diez años de estudio antes de lanzarse al mercado. Y la vacuna del sarampión tiene un 99% de eficacia, pero con la del covid, tú vacunado y yo no vacunado, contagiamos lo mismo, no hay ninguna efectividad", ha indicado atropelladamente. "Que no me vengan borregos como vosotros diciéndome que me vacune", ha sentenciado.

Noticias relacionadas