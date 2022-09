El controvertido monje birmano Sitagu que tendrá un templo en el complejo Gran Buda de Cáceres

Sitagu Sayadaw no es un monje budista cualquiera. A sus 85 años (cabeza afeitada, tez morena, modesta túnica marrón como toda vestimenta) es un poderoso e influyente líder religioso en Myanmar (antigua Birmania). El 30 de octubre de 2017 dio un polémico discurso ante centenares de soldados birmanos, que fue interpretado por críticos y disidentes del régimen como una justificación de la matanza de aquellos que no eran budistas. Por aquel entonces, el Ejército de Myanmar había emprendido una crudísima campaña militar contra los musulmanes de la etnia Rohingya del estado de Rakáin. Al menos 25.000 personas murieron a manos de los militares, según un informe de Naciones Unidas de 2018 que hablaba de genocidio, violaciones y torturas.

En su arenga ante los militares, Sitagu indicó que los no budistas no eran seres humanos completos, por tanto el pecado cometido al atacarlos era menor, según explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el conocido periodista birmano exiliado en España Mratt Kyaw Thu. Sitagu hablaba ante los soldados de las consecuencias personales de proteger la nación de Myanmar, y para ello usó una parábola en la que se decía que las acciones que protegían el budismo y “traían gloria a Buda” eran más importantes para el karma que la doctrina de proteger a todo ser viviente, según el profesor de estudios budistas Paul Fuller. “Sitagu es el monje más rico de mi país y está protegido por la Junta. Es el elegido y nadie puede tocarle”, explica Kyaw Thu.

El monje Sitagu podría tener pronto un monumento en su honor en España, parte de un complejo budista promovido por la Fundación Lumbini Garden, dirigida por el empresario español José Manuel Vilanova. Los terrenos para el proyecto, que incluye un enorme buda de jade blanco de más de 40 metros “donado” por una empresa minera birmana, han sido cedidos por el Ayuntamiento de Cáceres. Ahora se está a la espera de una resolución sobre la adecuación medioambiental del terreno mientras los promotores resaltan el potencial turístico y el empleo que puede crear una atracción turística de ese nivel cerca de una ciudad patrimonio histórico.

Dentro de las negociaciones para conseguir llevar el proyecto a buen fin, Vilanova acaba de concluir un viaje por varios países asiáticos, entre ellos Birmania. Allí se reunió con el ministro de Turismo de la Junta militar y con el propio monje Sitagu, que lo anunciaba así en su página de Facebook: "La Fundación Lumbini Garden ha pedido construir una estupa con el nombre de Sitagu Shwezigon en España, y Sayadaw ha aceptado la petición".

“El venerable Sitagu será el promotor de la construcción en el centro budista Gran Buda de Cáceres de una réplica de una pagoda, la estupa budista de Shwedagon que está en Yangon (capital de Myanmar) y es la más importante del país”, confirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Ricardo Guerrero, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Lumbini Garden que lleva a cabo este proyecto “turístico-cultural”. “El monje vehiculará los fondos donados por su comunidad para levantarla”, asegura. En el interior de este túmulo funerario, como se hace de forma tradicional, habrá algún elemento que tenga que ver con Buda o con sus discípulos.

Además, explica Guerrero, el monje Sitagu y su Academia Budista Sitagu están interesados en participar “o bien en la construcción o bien en la formación” en el centro de estudios que pretende edificarse también en el complejo en Extremadura y que podría atraer, según sus promotores, a millones de turistas budistas, estableciendo un puente económico-cultural entre Asia y occidente inédito hasta ahora.

Desde la Fundación se defiende la honorabilidad de Sitagu, que es un “buen budista al que mueve la compasión, algo inherente” a esa religión, según el director de Relaciones de la Fundación, que añade que es “referencia” para cientos de miles de practicantes, pero admite que pudo “haber una acción verbal más o menos afortunada o desafortunada, y luego puede haber malinterpretaciones que vayan detrás”, en referencia a las declaraciones mencionadas. “Cualquier cosa fuera de contexto puede significar una cosa u otra distinta”, enfatiza.

“Sitagu es un hombre de paz. Los grandes monjes son antiviolencia, y ahora les ha tocado lidiar con el nuevo gobierno. No quieren la guerra bajo ningún concepto”, explica el propio Vilanova a este periódico poco después de aterrizar de su periplo asiático.

“Esa noticia está hecha al revés”, defiende Vilanova sobre las referencias en prensa al polémico discurso. “No dijo eso en absoluto, se sacó fuera de contexto cuando se tuvo que traducir del birmano al inglés y del inglés al castellano”.

