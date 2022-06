Podemos exige al alcalde de Badajoz que no declare 'persona non grata' a la humorista Henar Álvarez

Henar Álvarez en la fiesta de la Los Palomos el pasado 4 de junio. EL PERIÓDICO

Podemos ha exigido al actual alcalde de Badajoz que no presente en el Pleno la moción con la humorista Henar Álvarez por sus palabras sobre el anterior alcalde mientras ejercía como presentadora en Los Palomos, el pasado 4 de junio. El grupo morado cree que sería una medida "casi medieval" y que no se puede entender en una democracia una decisión así. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez presentó una moción por las palabras de la humorista y el Partido Popular valorará la propuesta.

Unidas Podemos apeló a la libertad de expresión y defendió que las palabra de Henar Álvarez se tienen que enmarcar "en el contexto de presentación de un espectáculo como Los Palomos, que es irreverente y transgresor por definición". Su portavoz, Erika Cadenas señala que esta no es solo una fiesta de la diversidad y la tolerancia, sino que también es "reivindicación y lucha por los derechos de unos colectivos que han sido discriminados históricamente y que, a la vista está, siguen siendo atacados a la primera de cambio", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que Badajoz albergó una cárcel, ahora sede del Meiac, "donde los homosexuales sufrieron la represión franquista solo por el hecho de serlo, no podemos olvidar ni dar ni un paso atrás", ha advertido.

La formación considera que las palabras de Henar Álvarez "entran dentro de los límites del humor y forman parte de una libertad de expresión que hay que defender siempre, en tanto que es un derecho humano, tanto si nos gustan sus palabras como si no, siempre que no haya una injuria o difamación y, evidentemente, en este caso no la hay, ya que el insulto homófobo del alcalde al colectivo sí se produjo, teniendo que pedir disculpas por ello y, además, teniendo en cuenta que la cómica desconocía su fallecimiento", ha justificado Unidas Podemos. Además, ha añadido que "por desacertado o vulgar que parezca un chiste es algo subjetivo", que en ningún caso puede derivar en un “juicio sumarísimo” por parte de una institución como es el ayuntamiento.

Erika Cadenas ha denunciado que este es "solo el enésimo ataque lleno de odio de un concejal hacia ciertos colectivos y personas", ha dicho sobre Vélez, al que ha acusado de arremeter también contra los comerciantes de mercadillo, la comunidad musulmana o las víctimas de la dictadura y sus familiares, "a quienes falta a su memoria constantemente, con el beneplácito del alcalde Gragera que jamás le ha exigido una disculpa por ello, al revés, lo ha justificado", ha criticado la portavoz de Unidas Podemos, quien ha recordado que ella misma ha sufrido faltas de respeto e insultos del concejal no adscrito "infinidad de veces, sin consecuencias", ha lamentado. "Espero que esta vez el alcalde de Badajoz pare lo que se está convirtiendo en una auténtica caza de brujas", ha asegurado.

Podemos aboga por la libertad de expresión para Henar Álvarez

En este sentido, Cadenas ha pedido a Gragera que "recapacite" y "deje de sucumbir a las barbaridades de su socio", demostrando así "su compromiso con los valores democráticos y no nos confirme una vez más a la ciudadanía de Badajoz que su voluntad y sus principios los tiene secuestrados una persona que simpatiza abiertamente con una etapa en la que se suprimieron todos los derechos democráticos, incluida la libertad de expresión contra la que ahora pretende se manifieste el consistorio".

Por su parte, el coordinador local del PP, Antonio Cavacasillas, preguntado por la posibilidad de que su grupo también presente una moción contra la humorista, ha señalado que estudiará la propuesta de Vélez cuando se lleve a comisión informativa antes del pleno y, una vez analizada, se decidirá su voto o si presentan una moción "alternativa".

