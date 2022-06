Los docentes extremeños tendrán un curso de permiso retribuido

La Junta sacará una convocatoria anual con las plazas disponibles y los que se acojan estarán cinco años cobrando un 84% del sueldo: el de descanso y los cuatro anteriores. Por primera vez, maestros y profesores tendrán también cuatro días de asuntos propios y tres de licencia para participar en cursos de formación

Alumnos en un aula del colegio Francisco Pizarro de Cáceres, en una fotografía de archivo. / SILVIA SANCHEZ FERNANDEZ

4 Se lee en minutos Rocío Entonado Arias



Los docentes extremeños podrán disfrutar de un curso completo de permiso retribuido percibiendo el 84% del sueldo, que podrán solicitar tras haberse aplicado previamente una reducción del 16% en la nómina durante cuatro años. Además, por primera vez dispondrán de hasta cuatro días de asuntos propios, tres en periodo lectivo y uno en días no lectivos, y se permitirán permisos de hasta tres días lectivos por curso escolar para participar en cursos de formación vinculados con su materia y no incluidos en la oferta de la Junta.

Las medidas se recogen en la nueva Orden de Permisos y Licencias del Personal Docente de Extremadura, que la Consejería de Educación y Empleo ha pactado este pasado jueves en mesa sectorial con los cinco sindicatos que tienen representación social: CSIF, PIDE, Anpe, CCOO y UGT. Según ha explicado la consejera, Esther Gutiérrez, el compromiso de la Junta es que la nueva orden sea de aplicación ya el próximo curso, por lo que a partir de septiembre los docentes de colegios e institutos extremeños podrán disfrutar ya de los días de asuntos propios y licencias para cursos de formación.

En el caso del permiso retribuido para el año completo habrá que esperar al menos hasta 2027, ya que para solicitarlo es condición indispensable aplicarse una reducción del 16% en el sueldo durante los cuatro ejercicios anteriores. O lo que es lo mismo: los docentes que se acojan estarán cinco años percibiendo el 84% de la nómina, los cuatro primeros trabajando y el último de descanso.

Según ha explicado Gutiérrez, será la Junta la encargada de establecer cada año el número de docentes que podrán acogerse a este permiso retribuido, sin que se haya valorado aún si la medida generará la necesidad de hacer contrataciones de sustitución. En el caso de los días de asuntos propios, su disfrute "no puede alterar el normal funcionamiento de los centros", por lo que no tendrá impacto en la plantilla docente. De los cuatro días que se habilitan, tres se podrán disfrutar en periodo lectivo (cuando hay clases) y uno en periodo no lectivo, por ejemplo los primeros días de septiembre o los últimos de junio.

Conciliación

Tanto la consejera como los sindicatos han destacado los "importantes avances" que esta nueva orden supone en cuanto a conciliación, fomento de la natalidad y protección a las víctimas de violencia de género o terrorismo en el ámbito docente. "El objetivo es avanzar en los derechos y mejorar las condiciones, garantizando el buen funcionamiento de los centros, que no corre ningún peligro", ha apuntado Gutiérrez.

Los sindicatos, por su parte, se han limitado a leer un comunicado conjunto en una comparecencia posterior a la reunión, sin admitir más preguntas al respecto. "Este nuevo acuerdo incorpora logros importantes para todo el personal docente. Esperamos seguir avanzando en esta línea de actuación conjunta y consenso para mejorar las condiciones laborales que tanto la comunidad educativa como la docencia y nuestra escuela pública necesitan", se explica.

Ambas partes llevaban más de dos años negociando esta nueva orden de licencias y permisos y cabe destacar que el acuerdo se produce apenas 10 días después de que el sindicato mayoritario en el ámbito docente, CSIF, celebrara una huelga con la que denunció los recortes de personal docente y el incumplimiento de los acuerdos por parte de la Junta. Pero ya antes se había producido otro choque frontal, en este caso con todos los sindicatos docentes, por el adelanto del inicio del curso escolar al 6 de septiembre, si bien la consejería acabó dando marcha atrás y se ha retrasado al 12.

Medidas pendientes de 2007

Además de los nuevos permisos, la orden también actualiza y avanza en el acuerdo alcanzado en 2007 entre la Administración educativa y las organizaciones sindicales: la reducción de horas de jornada lectiva para los mayores de 55 años que lo soliciten y la recuperación de las licencias por estudios, que no se convocan desde 2018 pese a que el compromiso era hacerlo todos los años. Ahora se retoman en sus dos modalidades: retribuidas y no retribuidas.

Gutiérrez ha justificado que con la aplicación de toda esta batería de mejoras Extremadura se alinea con el resto de comunidades autónomas y permite a los docentes "avanzar en derechos que tienen el resto de empleados públicos de la Junta de Extremadura".

Los detalles del acuerdo entre la Junta y los docentes:

Permiso retribuido de un curso completo : se podrá disfrutar tras cuatro años percibiendo el 84% del sueldo. Esa misma cuantía se mantendrá para todo el periodo de descanso.

: se podrá disfrutar tras cuatro años percibiendo el 84% del sueldo. Esa misma cuantía se mantendrá para todo el periodo de descanso. Asuntos propios : Se habilitan cuatro días, tres de ellos en periodo lectivo y uno en periodo no lectivo. «No pueden alterar el normal funcionamiento de los centros».

: Se habilitan cuatro días, tres de ellos en periodo lectivo y uno en periodo no lectivo. «No pueden alterar el normal funcionamiento de los centros». Formación : Hasta tres días lectivos para asistir a cursos de formación vinculados con su materia y no incluidos en la oferta de la Red de Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la región.

: Hasta tres días lectivos para asistir a cursos de formación vinculados con su materia y no incluidos en la oferta de la Red de Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la región. Mayores de 55 años : Podrán solicitar la reducción de dos horas lectivas, tal y como se acordó en 2007.

: Podrán solicitar la reducción de dos horas lectivas, tal y como se acordó en 2007. Licencias: Se retoman en sus dos modalidades (retribuidas y no retribuidas) y se convocarán anualmente. Llevan congeladas desde el año 2018.



