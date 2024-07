La dura 'entrada' de un miembro de seguridad a Morata que pone en peligro su presencia en la final de la Eurocopa

Álvaro Morata se llevó muchos golpes durante la semifinal de la Eurocopa, en la que España selló su billete a la final de Berlín que se disputará el próximo domingo gracias a los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo. El delantero del Atlético tuvo que bregar durante todo el partido con Upamecano y Saliba, pero sin duda el golpe más fuerte llegó con el partido ya acabado, fruto de una sucesión de infortunios.

Cuando pitó el árbitro y los jugadores españoles celebraban el pase con la afición, varios espontáneos intentaron saltar al césped. La seguridad de la UEFA intentó evitar que llegaran hasta los jugadores, con tan mala suerte que uno de ellos resbaló y arrolló a Morata, absolutamente desprevenido en ese momento.

El golpe dejó tocado a Morata, que enseguida se llevó la mano a la rodilla y poco después, antes de marcharse contrariado a vestuarios, charló con rostro preocupado con el seleccionador Luis de la Fuente.

Una Eurocopa complicada para Morata

No está siendo, a pesar de lo bien que le está yendo a la selección, una Eurocopa fácil para Morata. El delantero del Atlético no está brillando en exceso en el verde y fuera de él se ha caracterizado en esta Eurocopa por realizar declaraciones altisonantes e inoportunas que han alterado la tranquilidad monacal que reina en Donaueschingen.

Durante todo el mes, en el que Morata ha jugado cuatro partidos como titular anotando un solo gol, el primer de España en esta Eurocopa (ante Croacia), ha surgido como debate recurrente si el madrileño está infravalorado o se le maltrata por parte de la afición, que le pitó en el Bernabéu, y de la prensa.

Primero se pronunció sobre su futuro y las nombres que sonaban como refuerzos para la delantera del equipo de Simeone: “Si el Atleti quiere fichar a ocho delanteros, me imagino que no soy la prioridad del club”. Declaraciones que además se vieron embarradas por las noticias de su posible marcha a Arabia para enrolarse en el Al Qadisiyah, el club que ha fichado a Nacho y que entrenado por el exmadridsta Míchel. Finalmente Morata reculó y colgó en las redes un mensaje en el que contradecía las declaraciones que abren este párrafo. “No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo”, escribió el delantero citando al Atlético.

Su futuro, en el aire

Los éxitos del equipo habían apagado el ruido alrededor de Morata, hasta que el capitán ha vuelto a echar gasolina al fuego. En una entrevista al diario El Mundo, el capitán de la selección se destapó a poco más de 24 horas de jugar una semifinal de Eurocopa ante Francia con unas declaraciones incendiarias en las que afirmaba: “Es probable que deje la selección tras la Eurocopa; en España no hay respeto por nada ni por nadie”.

Más allá del mensaje, que vuelve a plantear su futuro en la Roja, el capitán ha vuelto a demostrar que tiene el don de la inoportunidad. Mientras De la Fuente se paseaba por las emisoras de radio aportando su normalidad y naturalidad antes del choque ante los galos, su capitán ha vuelto a provocar otro incendio sin sentido que hoy le obligará a responder a preguntas sobre ello en la rueda de prensa previa a la semifinal.