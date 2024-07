Inglaterra obliga a España a sumar el póker ante las campeonas del mundo para ganar el título

Uno ve a otros rivales y no tiene más remedio que ilusionarse. Esta semifinal entre Inglaterra y Holanda, que por más que se hayan sacado de la manga lo de Países Bajos siguen siendo holandeses, deja claro que España es tan favorita que solo podría perder la final. Porque ni ingleses ni neerlandeses tienen juego ni capacidad para vencer a una Roja que viene de ganar a dos rivales mucho más competitivos desde la misma propuesta.

Inglaterra conviene a España

Porque Inglaterra es una Alemania de garrafón. Necesita el balón y tiene jugadores de talento como Saka y Foden, porque la Eurocopa de Bellingham, más allá del gol de chilena, es descorazonadora. Y Holanda es una Francia paniaguada. Un equipo que no necesita la pelota, pero que tiene un plan y lo lleva a rajatabla. Pero no está ni cerca del despliegue físico de los franceses, lo que invita a pensar que tampoco serían capaces de impacientar a los de De la Fuente.

Hay dudas sobre quién es mejor para España. Unos dicen que a Inglaterra y otros a Holanda. Inglaterra presiona como pollos sin cabeza. No guarda distancias defensiva, no escalona la presión... Mucho talento arriba, cierto, pero el partido podría ser un rondo de 90 minutos. Rodri, que además les conoce a todos, no sufriría especialmente ante Rice y Mainoo. Y Fabián está a años luz de cualquier inglés esta Eurocopa. Holanda es corazón y Xavi Simons, Gapko y poco más. Porque lesionado Depay, el gigante Weghorst es el Joselu holandés. Un delantero revulsivo. Es indudable el poderío inglés, con 24 de los 26 jugadores de su plantilla llegados de la Premier, mientras Holanda apenas hay seis de la Eredivisie, un 23% del grupo. Pero Inglaterra no tiene un automatismo, un ajuste, un movimiento coral. Southgate es el Deschamps de Watford.

Fermín de la Calle

La noticia para España, que vio el partido después de cenar en su campamento base de Der Öschberghof, en Donaueschingen, era que el partido iba camino de la prórroga. Además de disponer de un día más de descanso, el encuentro iba camino de prolongarse por el miedo y la incapacidad de ambas selecciones. Pero en el primer disparo a la puerta en la segunda parte de los ingleses, gol de Watkins. A la final.

Si España es capaz de ganar la final de Berlín habrá tumbado en el camino al título a cuatro campeonas del mundo: Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Lo que dará más lustre a la conquista de los de De la Fuente en esta Eurocopa en la que España ha sido la única selección que ha desplegado un fútbol atractivo y sin complejos.