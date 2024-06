Sin noticias de las árbitras en la Eurocopa: "Solo hemos seguido un criterio, la calidad"

No hay ni rastro de ellas. Ni en el campo ni en las salas de videoarbitraje. La UEFA ha optado por desandar en la Eurocopa de Alemania el camino que empezó a recorrer la FIFA hace tan solo dos años. De las seis árbitras (tres principales de 36 y tres asistentes de 69) que estuvieron presentes en el Mundial de Qatar en 2022, algo que no había ocurrido nunca en la Copa del Mundo desde su primera edición en 1930, se han pasado a cero en la la máxima competición continental.

"Estoy muy muy contento con los 19 árbitros que hemos escogido. Son los mejores del mundo. Esta lista de árbitros mejor nivel incluso que hace cuatro años y estamos muy contentos y seguros de ella. Sólo hemos seguido un criterio: la calidad. Hemos elegido los mejores árbitros de Europa, sin ninguna restricción. Los mejores. Dieciocho y uno sudamericano (el argentino Facundo Tello) que nos tiene impresionados a todos", se defendió antes de iniciarse el torneo el director de árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti.

A los 19 árbitros principales y sus respectivos equipos de asistentes (54) hay que sumar los 32 colegiados que completan las salas de videoarbitraje. En total, 104 árbitros presentes en Alemania, y entre ellos ninguna mujer. Una decisión que, según informó el diario As, causó “malestar y sorpresa” en las máximas responsables del arbitraje europeo.

En el mundo hay, según un estudio que hizo público la FIFA en 2023, 66.125 árbitras mujeres federadas. O lo que es lo mismo, un 9% del total de colegiado (731.500). En la Copa del Mundo, donde la dicisión recae exclusivamente en la FIFA, se decidió que tres mujeres pitaran partidos: Stéphanie Frappart (Francia), Yoshimi Yamashita (Japón) y Salima Mukansanga (Ruanda). Además, otras tres fueron asistentes: Karen Díaz Medina (México), Neuza Back (Brasil) y Kathryn Nesbbit (Estados Unidos).

“El criterio que hemos utilizado es el de la calidad ante todo, como hemos hecho siempre. De esta forma, enfatizamos claramente que lo que cuenta para nosotros es la calidad, no el género”, argumentó entonces el presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, desligando la decisión de cualquier factor ajeno al puro juego y al desempeño de los colegiados. "Espero que en el futuro la selección para competiciones masculinas importantes sea percibida como algo normal y no como algo sensacional", añadió entonces el exárbitro italiano.

La árbitra japonesa Yamashita

Tampoco en los Juegos

Pero dos años después, la brecha que empezaba, muy poco a poco, a cerrarse vuelve a lucir abierta. "No tenía esos datos y no tengo una opinión clara. No sé cómo escogerán a los árbitros, me imagino que será por el nivel más allá del género masculino o femenino. Como no sé, no puedo opinar", dijo Martín Zubimendi, centrocampista de la selección española, al ser preguntado antes de la Eurocopa por la nula presencia de árbitras.

Ni siquiera Frappart, la más reconocida y asentada entre las árbitras, ha conseguido un sitio. Elegida como mejor árbitra ininterrumpidamente entre los años 2019 y 2023 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), es la gran pionera para las mujeres árbitras tras haber ascendido en 2019 a la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol en Francia.

Posteriormente, también dirigió la final de la Supercopa de Europa masculina en 2019 entre el Liverpool y el Chelsea, un partido de Champions en la fase de grupos entre Juventus y Dinamo de Kiev e hizo historia en el Mundial de Qatar dirigiendo el Alemania-Costa Rica de la primera fase.

La decisión se ha extendido, de hecho, a los próximos Juegos Olímpicos de París, donde las árbitras tendrán presencia en los partidos de fútbol femenino pero no en los del torneo masculino. En este caso, las designaciones no dependen de UEFA, sino de FIFA, que es la organizadora de la competición junto al Comité Olímpico Internacional.