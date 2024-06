Los otros 'anfitriones' de la Eurocopa: de Joselu a Çalhanoğlu, los 15 alemanes que no juegan para Alemania

Legaron al mundo en Alemania pero, aunque suene contradictorio, no juegan de local con la Mannschaft. Son, como reza el dicho, profetas lejos de su tierra que ahora vuelven a ella para representar a otro país. De los 82 futbolistas que representan a un país distinto al de su país de nacimiento en la Eurocopa, un total de 15 lo hicieron en suelo teutón.

Algunos de ellos, como Willi Orban (Hungría), Lazar Samardzic (Serbia) y Josip Stanisic (Croacia), llegaron incluso a jugar para la selección alemana en las categorías inferiores, pero a última hora, cuando tenían que tomar una de las decisiones más importantes para su carrera, optaron por seguir otros caminos que les abría su procedencia.

"Para mí es un poco raro porque es verdad que a los tres años me fui y casi no me acuerdo. Pero todo lo que me han transmitido en casa de Alemania es positivo. Nos hemos sentido siempre como en casa", confesaba en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Joselu, uno de esos alemanes que juegan fuera de la selección alemana, en este caso con España.

"He estado pocos años en Alemania, pero mi familia sí ha estado más tiempo y este país la ha tratado muy bien. Mi madre ha pasado 22 años trabajando aquí. Es un país que nos ha acogido muy bien. Yo he estado también jugado tres años aquí y es un orgullo poder estar jugando en un país tan educado y con tantos principios".

El delantero del Real Madrid es quizás el caso más sonado, pero para nada el único. Turquía, con cinco, es de hecho el país que más jugadores nacidos en Alemania tiene en su equipo. Sin duda, el más famoso es el mediocampista del Inter Hakan Çalhanoğlu, cuya ciudad de origen es Mannheim. Pero también cuenta en sus filas con Cenk Tosun (Regensburg), Kenan Yildiz (Wetzlar), Salid Özcan (Colonia) y Kaan Ayhan (Gelsenkirchen).

Le siguen Croacia, con cuatro (Marco y Mario Pasalic, Marin Pongracic y Josip Stanisic), Albania y Hungría, con dos, y España y Serbia, con uno en cada bando.

Albania, el caso contrario

En el otro extremo está el caso de Albania, cuya selección se nutre principalmente de jugadores nacidos fuera de su fronteras. Sólo siete de los 26 convocados nacieron en el país: Gjasula, Laçi, Muçi, Asllani, Hysaj, Kastrati y Manaj. El resto provienen de Suiza, Macedonia del Norte, Alemania, Kosovo...

"La idea no es repatriar, es formar. Crecer, ir al Europeo, intentar ir a un Mundial. Que esos jugadores que pueden elegir se decanten por Albania, no que nosotros vayamos a a repatriarlos", explicaba el exfutbolista del Barça Sylvinho, ahora entrenador de Albania.

Eso sí, el que podría ser su mejor jugador, Xherdan Shaqiri, se decantó por Suiza: "En 2012, cuando jugamos contra Albania, puse en mis botas las banderas de Suiza, Albania y Kosovo. Muchas personas me criticaron, pero es mi identidad. Suiza le dio todo a mi familia y yo trato de darlo todo por la selección, pero, cada vez que voy a Kosovo, también me siento en casa".

Hasta un español juega en las filas de la selección más internacional. Ivan Balliu, defensa catalán del Rayo Vallecano, confesó recientemente en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la surrealista forma en la que se enteró de que podía jugar para la selección albanesa.

Ivan Balliu, jugador de Albania nacido en España. / DAVID CASTRO

"Cuando estaba en Francia, jugando en el Metz, recibía mensajes en Twitter y pensaba: ‘Ostras, se deben confundir’. Albaneses que me escribían en albanés. Y poco después me llamaron desde la federación, me reuní con el presidente y empezamos el proceso" explicó Balliu.

"Hay una persona en la federación, Alarico Rossi, que dedica su tiempo a buscar futbolistas con raíces albanesas… Empezaron con mi apellido, Balliu. Somos unos 60 en España, casi todos familia próxima, y en Albania hay cuatro o cinco mil. Lo desconocíamos", reconocía Balliu.

No es, sin embargo, el único español que está en la Eurocopa y no juega con la selección de De la Fuente. Los hermanos Milinkovic-Savic, ambos jugadores de Serbia, nacieron en nuestro país mientras sus padres, el exfutbolista Nikola Milinkovic y la baloncestista Milana Savic, desarrollaban sus carreras deportivas. Vanja nació en Orense y Sergej, el más famoso de los dos, en Lleida.

El muro francés de España

Sólo cuatro de las 24 selecciones que han viajado a Alemania (Austria, Chequia, Dinamarca y Países Bajos) no cuentan en sus filas con futbolistas extranjeros en sus filas. Tras Albania, Croacia y Turquía son las selecciones que cuentan con más jugadores nacidos fuera de sus fronteras, ocho en ambos casos.

España, con tres, es otra de las que se beneficia de está posibilidad. Al ya mencionado Joselu se suman dos nacionalizados, ambos centrales y provenientes de Francia: Robin Le Normand y Aymeric Laporte.