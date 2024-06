Martin Ádám, el "delantero enorme" de Hungría en la Eurocopa: "Cuando perdió peso se debilitó"

Minuto 79. Marco Rossi, seleccionador de Hungría, decide hacer un doble cambio en el primer partido de los magiares en la Eurocopa. Pierden por un gol frente a Suiza, que acabará llevándose el encuentro por 1-3. Uno de los hombres que ingresa al terreno de juego es Martin Ádám, con el '9' a la espalda. Pronto las redes sociales se llenan de comentarios sobre su físico, la mayoría de este estilo: "¿Quién es el delantero gordo de Hungría?".

Él mismo respondió en rueda de prensa: "Nací de esta manera, tengo esta forma corporal. No estoy diciendo que fuera tan grande cuando nací, pero tengo un físico normal, es genética, no puedo cambiar eso". El delantero del Ulsan Hyundai FC surcoreano orientó a su favor un interés mediático desmedido con el que no está acostumbrado a lidiar. Ahora, el "vikingo húngaro", como le han apodado por su poblada barba pelirroja, es uno de los favoritos de los aficionados.

El alegato de Ádám contra la gordofobia

Ádám, que mide 1,91 y pesa 86 kilos, no tiene un cuerpo normativo para el fútbol moderno. O no, por lo menos, para lo que entiende el hincha promedio. Pero su figura es la del delantero tanque que tan buenos resultados ha dado a equipos de todo tipo y condición. "¿Que si he visto las publicaciones? Por supuesto que una o dos me afectan, normalmente me río de ello", respondió el delantero de 29 años.

No estoy diciendo que fuera tan grande cuando nací, pero tengo un físico normal, es genética, no puedo cambiar eso Martin Ádám, delantero de Hungría

Su rueda de prensa, tranquila, aunque directa, ha sido interpretada como un alegato contra la gordofobia. "Nací de esta manera, tengo esta forma corporal. No estoy diciendo que fuera tan grande cuando nací, pero tengo un físico normal, es genética, no puedo cambiar eso", dijo con toda la naturalidad que requirió una rueda de prensa previa a un partido fundamental para Hungría. Frente a la anfitriona, Alemana, contra la que no tiene margen de error.

Ádám será uno de los recursos ofensivos que tendrá Tedesco. El delantero húngaro atendió la llamada de su seleccionador en mitad de la temporada de Corea del Sur. Internacional con las categorías inferiores de Hungría, no debutó con la absoluta hasta el 24 de marzo de 2022. Lo hizo en la temporada en la que se proclamó máximo goleador de la Nemzeti Bajnokság I, la primera liga de su país, con 31 tantos.

"Martin Ádam es de un pequeño pueblo que tiene unos pocos miles de habitantes. Empezó su carrera de niño en un equipo a cinco kilómetros de allí. Después, el cercano Tisza Volán descubrió a este jugador. Siempre fue un tipo grande, o como él dice, un 'muchacho enorme'. Y esto lo ayudó de pequeño", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Áron Aranyossy periodista deportivo húngaro que conoce bien su carrera.

El máximo goleador de la liga húngara

Desde el principio, Ádám tuvo exigencia a sus espaldas. Como se desarrolló antes que el resto, su primer entrenador intentó sacar lo máximo de él: "Le enseñó a ser disciplinado. Era muy estricto". Rápidamente rindió en el Tisza Volán SC de Szeged, la ciudad grande (tercera del país en población) que tenía cerca. Hasta que, apenas 12 meses después de su incorporación, el Vasas SC, seis veces campeón húngaro, lo fichó con 14 años.

"Ádám se fue a la capital, Budapest, y se mudó a una academia. Allí sufrió altibajos, porque el Vasas era un club complicado que transitaba entre la Primera y la Segunda División, lo que se conoce como un equipo ascensor. Sin embargo, consiguió debutar con apenas 17 años", cuenta Aranyossy. Después, corrió demasiado. Se fue al Kaposvár, donde no cuajó. Hasta que encontró su sitio en el Paks, conocido como 'el equipo nuclear', porque en la ciudad homónima está la única Central Nuclear que opera en el país.

El internacional húngaro se sintió como un átomo libre. "El Paks era un equipo que jugaba de modo muy directo, bombeaba balones al área y era muy ofensivo. Su entrenador siempre decía que no le importaba cuántos goles pudieran recibir. ¡Han tenido tres máximos goleadores consecutivos! János Hahn en 2021, Martin Ádám en 2022 y Barnabás Varga en 2023 (autor del gol contra Suiza)", explica el periodista deportivo húngaro.

Ádám marcó 31 goles en 32 partidos en su segunda temporada con el Paks, "al primer toque, de jugada, de cabeza... De todos los modos que imagines. Esto generó mucho interés en el fútbol internacional". Y tras explotar, el delantero de Hungría hizo un movimiento atípico. Se fue al Ulsan surcoreano, con el que ha ganado dos títulos de liga, aunque sin ser tan prolífico en lo goleador.

Ádám Martin, delantero de la selección de Hungría, en 2016, cuando militaba en el Vasas. / VASAS SC

"Nuestro vikingo", un jugador muy querido

El '9' magiar es un jugador muy querido. "Ádám es muy entrañable, muy tranquilo y casi tímido. Ha sido así siempre. No habla demasiado y siempre da respuestas directas y sencillas. Sabe exactamente quién es y se acepta a sí mismo", le describe Áron Aranyossy. "Su principal habilidad es la fuerza. Él dijo que cuando intentó perder peso se debilitó mucho, así simplemente aceptó su figura", añade el periodista deportivo.

Aranyossy es capaz de hacer un retrato exacto del delantero sobre el que estos días se ha escrito mucho, y casi siempre desde la anécdota: "Ádám es un futbolista muy sólido y con un gran talento. No es egoísta, por eso trabaja para los demás aguantando bien la pelota".

Con esta personalidad y abnegado trabajo, en Hungría siempre le consideraron como "nuestro vikingo", por lo que el aluvión de comentarios, en principio, fue considerado como "una falta de respeto" en el país. "Personalmente, solo espero pueda demostrar que es más que un 'meme'. Ha tenido grandes actuaciones con la selección, como cuando vencimos a Inglaterra 4-0", destaca el informador húngaro, quien no recibe de mal grado el revuelo que se ha creado.

"A menudo los húngaros nos sentimos excluidos de los grandes torneos, así que estos momentos nos hacen sentir integrados. Y la historia de Ádám es un precioso de ejemplo de que no hay que juzgar un libro por su portada", insiste Aranyossy, quien ve en la historia del delantero "una lección para aprender a querernos como él lo hace. El fútbol es de todos. Si un 'chico enorme' puede llegar a la Eurocopa desde un pueblo de 2.000 habitantes, entonces nada es imposible".